يشغل منصب سفير بالجزائر برنارد إيمي مديرا للأمن الخارجي في فرنسا

كشفت وسائل إعلام فرنسية منها جريدة "ليبيراسيون"، الأربعاء، عن تعيين سفير فرنسا بالجزائر برنارد إيمي، على رأس المديرية العامة للأمن الخارجي أحد جناحي جهاز المخابرات المكلف بمكافحة الجوسسة.

وذكرت المصادر أن برنارد إيمي المولود سنة 1958، والذي يشغل منصب سفير فرنسا بالجزائر منذ 2014، سيستلم منصبه الجديد مطلع شهر جويلية القادم.

وسيخلف برنارد إيمي، سلفه سفير فرنسا السابق في الجزائر برنارد باجولي بجهاز المخابرات.

من جهة أخرى، تم تعيين محافظ الشرطة لورون نوني المولود سنة 1962 على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي الجناحي الثاني للمخابرات الفرنسية، فيما تم تعيين بيار بوسكات مديرا للمركز الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب.