اختفاء طائرة تابعة لجيش ميانمار تقل 105 أشخاص

ذكر مسؤولون في الجيش والطيران المدني في ميانمار (بورما)، أن طائرة تابعة للجيش على متنها 105 أشخاص اختفت، الأربعاء، أثناء رحلة من بلدة جنوبية إلى مدينة يانغون، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية عن مصدر عسكري قوله، أن الطائرة كانت تقل 120 راكباً.

وأقلعت طائرة النقل وهي من طراز واي-8 الصينية الصنع من بلدة مييك الساحلية الساعة 13:06 ظهراً بالتوقيت المحلي (06:36 بتوقيت غرينتش) متجهة شمالاً إلى مدينة يانجون أكبر مدن ميانمار.

وقال مسؤولون في الطيران المدني والجيش، إن السلطات فقدت الاتصال بالطائرة أثناء تحليقها فوق بحر أندامان.

وقال مسؤول بالطيران المدني في مييك: "العدد الإجمالي لمن كانوا على متن الطائرة العسكرية هو 105. تلقينا هذه المعلومات من الطائرة قبل إقلاعها".

وأضاف قائلاً: "لا نعرف بالضبط ما حدث لهذه الطائرة بعد انقطاع الاتصال".

وذكر أن الطقس كان طبيعياً وأن الرؤية كانت جيدة عند إقلاع الطائرة.

ونشر الجيش قوات جوية وبحرية للبحث عن الطائرة.