ذكر مسؤولون في الجيش والطيران المدني في ميانمار (بورما)، أن طائرة تابعة للجيش على متنها 105 أشخاص اختفت، الأربعاء، أثناء رحلة من بلدة جنوبية إلى مدينة يانغون، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية عن مصدر عسكري قوله، أن الطائرة كانت تقل 120 راكباً.
وأقلعت طائرة النقل وهي من طراز واي-8 الصينية الصنع من بلدة مييك الساحلية الساعة 13:06 ظهراً بالتوقيت المحلي (06:36 بتوقيت غرينتش) متجهة شمالاً إلى مدينة يانجون أكبر مدن ميانمار.
وقال مسؤولون في الطيران المدني والجيش، إن السلطات فقدت الاتصال بالطائرة أثناء تحليقها فوق بحر أندامان.
وقال مسؤول بالطيران المدني في مييك: "العدد الإجمالي لمن كانوا على متن الطائرة العسكرية هو 105. تلقينا هذه المعلومات من الطائرة قبل إقلاعها".
وأضاف قائلاً: "لا نعرف بالضبط ما حدث لهذه الطائرة بعد انقطاع الاتصال".
وذكر أن الطقس كان طبيعياً وأن الرؤية كانت جيدة عند إقلاع الطائرة.
ونشر الجيش قوات جوية وبحرية للبحث عن الطائرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1الجزائر تتفهم ضرباتنا العسكرية في ليبيا
2قتلى وجرحى في هجومين على البرلمان ومرقد الخميني في إيران
3الإمارات تعاقب المتعاطفين مع قطر بالسجن والغرامة
4ألمانيا تسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية
5ترامب يدلي بتصريحات متضاربة حول قطر
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
اختفاء طائرة تابعة لجيش ميانمار تقل 105 أشخاص
وكالات - الشروق أونلاين
ذكر مسؤولون في الجيش والطيران المدني في ميانمار (بورما)، أن طائرة تابعة للجيش على متنها 105 أشخاص اختفت، الأربعاء، أثناء رحلة من بلدة جنوبية إلى مدينة يانغون، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
تغطيات ذات صلة
ترامب يدلي بتصريحات متضاربة حول قطر
حماس تستهجن تصريحات الجبير في حقها
الإمارات تعاقب المتعاطفين مع قطر بالسجن والغرامة
ألمانيا تسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية
قتلى وجرحى في هجومين على البرلمان ومرقد الخميني في إيران
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية عن مصدر عسكري قوله، أن الطائرة كانت تقل 120 راكباً.
وأقلعت طائرة النقل وهي من طراز واي-8 الصينية الصنع من بلدة مييك الساحلية الساعة 13:06 ظهراً بالتوقيت المحلي (06:36 بتوقيت غرينتش) متجهة شمالاً إلى مدينة يانجون أكبر مدن ميانمار.
وقال مسؤولون في الطيران المدني والجيش، إن السلطات فقدت الاتصال بالطائرة أثناء تحليقها فوق بحر أندامان.
وقال مسؤول بالطيران المدني في مييك: "العدد الإجمالي لمن كانوا على متن الطائرة العسكرية هو 105. تلقينا هذه المعلومات من الطائرة قبل إقلاعها".
وأضاف قائلاً: "لا نعرف بالضبط ما حدث لهذه الطائرة بعد انقطاع الاتصال".
وذكر أن الطقس كان طبيعياً وأن الرؤية كانت جيدة عند إقلاع الطائرة.
ونشر الجيش قوات جوية وبحرية للبحث عن الطائرة.