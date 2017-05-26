أعلن وزارة الخارجية، الأربعاء، تعليق الإجراءات التي وضعتها بولاية بشار من أجل استقبال اللاجئين السوريين العالقين داخل الأراضي المغربية وذلك مؤقتا بسبب رفض الجانب المغربي ترحيلهم.
وأكد بيان للوزارة أنه تطبيقا لقرار السلطات العليا باستقبال اللاجئين السوريين تم إيفاد بعثة رسمية إلى منطقة بني ونيف لهذا الغرض، ورافقها ممثل المفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين حمدي بوخاري.
وأضاف أنه تم وضع مخطط خاص، وتم تسخير وسائل إنسانية وبشرية من أجل إيواء اللاجئين السوريين في ظروف جيدة.
وحسب البيان "رغم هذه الإجراءات المتخدة فإن مفوضية الأمم المتحدة فشلت في التوصل إلى حل".
وأضاف "أمام هذا الوضع المؤسف، فإن الجزائر تجد نفسها مجبرة على تعليق مخطط الاستقبال مؤقتا، وذلك في إطار احترام المعايير الدولية في هذا المجال.
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بعد تعنت الجانب المغربي
الجزائر تعلق مخطط استقبال اللاجئين السوريين
عبد الرزاق.ب
أعلن وزارة الخارجية، الأربعاء، تعليق الإجراءات التي وضعتها بولاية بشار من أجل استقبال اللاجئين السوريين العالقين داخل الأراضي المغربية وذلك مؤقتا بسبب رفض الجانب المغربي ترحيلهم.
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وأكد بيان للوزارة أنه تطبيقا لقرار السلطات العليا باستقبال اللاجئين السوريين تم إيفاد بعثة رسمية إلى منطقة بني ونيف لهذا الغرض، ورافقها ممثل المفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين حمدي بوخاري.
وأضاف أنه تم وضع مخطط خاص، وتم تسخير وسائل إنسانية وبشرية من أجل إيواء اللاجئين السوريين في ظروف جيدة.
وحسب البيان "رغم هذه الإجراءات المتخدة فإن مفوضية الأمم المتحدة فشلت في التوصل إلى حل".
وأضاف "أمام هذا الوضع المؤسف، فإن الجزائر تجد نفسها مجبرة على تعليق مخطط الاستقبال مؤقتا، وذلك في إطار احترام المعايير الدولية في هذا المجال.