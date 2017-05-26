دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأربعاء، قادة وعقلاء وأئمة الأمة الإسلامية، إلى إقناع مسؤولي الدول الخليجية بالجلوس على طاولة الحوار لنزع فتيل الأزمة التي أسعدت حسبها أعداء الأمة.
وجاء في بيان للجمعية "نناشد جميع العقلاء في الأمة، كيفما كانت مواقعهم، أن يعملوا على جلوس الأشقاء الفرقاء، إلى طاولة الحوار، لحل النزاع فورا، كما نثمن ما يقوم به بعض الأشقاء، مثل إخواننا في الكويت، في بذل المساعي الحميدة لرأب الصدع، وإعادة وحدة الجمع، وأن يعتبر ما حدث مجرد سحابة صيف، وأن البقاء سيكون للأصلح، والأفضل، والصلح خير".
وأضافت "إن ما أقدمتم عليه من قطع العلاقات في شهر الثواب والحسنات، لتأباه عليكم، العقيدة الإسلامية، والشهامة الوطنية، والنخوة العربية، وكلها من أقدس المقومات".
وحسب الجمعية "نهيب بعلماء الأمة، وقادة حكمها، نهيب بهم جميعاً، لإصلاح ذات البين، بالحوار، والكلمة الطيبة، وتغليب المصلحة العليا للأمة، على كل المصالح الأخرى".
وخاطبت الدول المتنازعة بالتأكيد "لقد أطربتم أعداء الأمة، بما أقدمتم عليه من قطع العلاقات، والتلويح بالتهديدات، ومصادرة ما هو آت".
وتعيش المنطقة الخليجية خلال الأيام الأخيرة أزمة حادة بين المملكة العربية السعودية وحلفائها من جهة وقطر التي قطعوا العلاقات معها من جهة أخرى .
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جمعية العلماء لدول الخليج المتنازعة:
لقد أطربتم أعداء الأمة
عبد الرزاق.ب
دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأربعاء، قادة وعقلاء وأئمة الأمة الإسلامية، إلى إقناع مسؤولي الدول الخليجية بالجلوس على طاولة الحوار لنزع فتيل الأزمة التي أسعدت حسبها أعداء الأمة.
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وجاء في بيان للجمعية "نناشد جميع العقلاء في الأمة، كيفما كانت مواقعهم، أن يعملوا على جلوس الأشقاء الفرقاء، إلى طاولة الحوار، لحل النزاع فورا، كما نثمن ما يقوم به بعض الأشقاء، مثل إخواننا في الكويت، في بذل المساعي الحميدة لرأب الصدع، وإعادة وحدة الجمع، وأن يعتبر ما حدث مجرد سحابة صيف، وأن البقاء سيكون للأصلح، والأفضل، والصلح خير".
وأضافت "إن ما أقدمتم عليه من قطع العلاقات في شهر الثواب والحسنات، لتأباه عليكم، العقيدة الإسلامية، والشهامة الوطنية، والنخوة العربية، وكلها من أقدس المقومات".
وحسب الجمعية "نهيب بعلماء الأمة، وقادة حكمها، نهيب بهم جميعاً، لإصلاح ذات البين، بالحوار، والكلمة الطيبة، وتغليب المصلحة العليا للأمة، على كل المصالح الأخرى".
وخاطبت الدول المتنازعة بالتأكيد "لقد أطربتم أعداء الأمة، بما أقدمتم عليه من قطع العلاقات، والتلويح بالتهديدات، ومصادرة ما هو آت".
وتعيش المنطقة الخليجية خلال الأيام الأخيرة أزمة حادة بين المملكة العربية السعودية وحلفائها من جهة وقطر التي قطعوا العلاقات معها من جهة أخرى .