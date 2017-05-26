تظاهر بالجنون والاضطراب العقلي أمام المحكمة بالعاصمة التماس 12 سنة سجنًا في حقّ "صمّ بكم" لمتاجرته في المخدرات!

تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة بالعاصمة في ملف المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي تورط فيه كهل من فئة "الصمّ البكم"، حيث التمس ممثل الحق العام ضده عقوبة السجن 12 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية بدأت عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن مفادها وجود كهل مدمن على المخدرات والمؤثرات العقلية ويبيعها لأمثاله من الشباب المدمن، على إثرها تمت مراقبة تحركات المشتبه فيه، إلى أن ألقي عليه القبض متلبسا، بحوزته على 165 غرام من القنب الهندي و570 قرص مهلوس موضوعة في كيس ومخبأة بإحكام في بيته، وعند مثول المتهم أمام القاضي الجزائي أوهمه أنه مضطرب عقليّا، غير أنه بعد عرضه على الطبيب المختص، ثبت أنه مدمن فقط، ويوم محاكمته أراد إظهار نفسه مجنونًا، حتى يتهرب من المسؤولية للإفلات من العقاب عند استجوابه من قاضي الجلسة، أما زوجته فأكدت لهذا الأخير، أن هناك أشخاصا استغلوا إدمان وإعاقة زوجها من أجل تخزين المخدرات في منزلهما، وتمسك الدفاع خلال المرافعة بالخبرة العقلية الأولى التي ورد فيها أن موكله معاق بنسبة 100 بالمئة، طالبا إفادته بالبراءة من تهمة المتاجرة أصلا واحتياطيا بطلان إجراءات المتابعة كون موكله غير مسؤول عن تصرفاته.