كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن حصيلة التلاميذ الذي تم ضبطهم في حالة غش، خلال فترة إجراء اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث تم تنفيذ قرار الطرد في حق 62 تلميذا من مراكز الإجراء عبر مختلف ولايات الوطن.
وأضافت، المسؤولة الأولى على القطاع، لدى نزولها "ضيفا" على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن عدد التلاميذ على المستوى الوطني، الذين تم ضبهم متلبسين بممارسة الغش باستعمالهم للهواتف النقالة الذكية والسماعات قد بلغ 62 مترشحا، مؤكدة بأنه قد تم طردهم مباشرة من مراكز الإجراء، في انتظار تطبيق إجراءات عقابية ضدهم، تصل إلى حد الفصل من الدراسة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وذلك عن طريق دراسة حالات المعنيين حالة بحالة.
وجددت، الوزيرة بن غبريط، تأكيدها أن مصالحها طيلة فترة إجراء شهادة التعليم المتوسط، لم تسجل أي تسريبات للمواضيع، مؤكدة أن ظاهرة الغش قد حدثت داخل قاعات الامتحان بعد انطلاق الاختبارات وليس قبلها، أين قام التلاميذ بتداول على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفايسبوك"، في حين أقدم رواد الفضاء الأزرق على نشر الأجوبة "النموذجية" كاملة غير منقوصة لتقنية "الجيل الثالث".
وعشية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2017، نفت الوزيرة بشكل قاطع الإشاعات الخاصة ببداية تداول مواضيع البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطمأنت في هذا الشأن بأنه وحتى وإن تم نشر موضوع مطابق للموضوع الأصلي لإحدى المواد، فإنه سيتم إعادة إجراء الامتحان باللجوء إلى "الأسئلة الاحتياطية"، مضيفة أن هذه الممارسات تهدف فقط إلى زعزعة استقرار التلاميذ.
وبخصوص إعادة هيكلة امتحان البكالوريا، الذي تأجل تطبيقه هذه السنة، أكدت ضيفة البرنامج، أنه لا بد من تحقيق توافق بين كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين بشأن هذا المشروع، قبل اتخاذ أي قرار، مضيفة أن الملف على طاولة الحكومة في الوقت الحالي.
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طرد 62 مترشحا من مراكز الإجراء في "البيام" بسبب الغش
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن حصيلة التلاميذ الذي تم ضبطهم في حالة غش، خلال فترة إجراء اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث تم تنفيذ قرار الطرد في حق 62 تلميذا من مراكز الإجراء عبر مختلف ولايات الوطن.
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وأضافت، المسؤولة الأولى على القطاع، لدى نزولها "ضيفا" على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن عدد التلاميذ على المستوى الوطني، الذين تم ضبهم متلبسين بممارسة الغش باستعمالهم للهواتف النقالة الذكية والسماعات قد بلغ 62 مترشحا، مؤكدة بأنه قد تم طردهم مباشرة من مراكز الإجراء، في انتظار تطبيق إجراءات عقابية ضدهم، تصل إلى حد الفصل من الدراسة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وذلك عن طريق دراسة حالات المعنيين حالة بحالة.
وجددت، الوزيرة بن غبريط، تأكيدها أن مصالحها طيلة فترة إجراء شهادة التعليم المتوسط، لم تسجل أي تسريبات للمواضيع، مؤكدة أن ظاهرة الغش قد حدثت داخل قاعات الامتحان بعد انطلاق الاختبارات وليس قبلها، أين قام التلاميذ بتداول على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفايسبوك"، في حين أقدم رواد الفضاء الأزرق على نشر الأجوبة "النموذجية" كاملة غير منقوصة لتقنية "الجيل الثالث".
وعشية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2017، نفت الوزيرة بشكل قاطع الإشاعات الخاصة ببداية تداول مواضيع البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطمأنت في هذا الشأن بأنه وحتى وإن تم نشر موضوع مطابق للموضوع الأصلي لإحدى المواد، فإنه سيتم إعادة إجراء الامتحان باللجوء إلى "الأسئلة الاحتياطية"، مضيفة أن هذه الممارسات تهدف فقط إلى زعزعة استقرار التلاميذ.
وبخصوص إعادة هيكلة امتحان البكالوريا، الذي تأجل تطبيقه هذه السنة، أكدت ضيفة البرنامج، أنه لا بد من تحقيق توافق بين كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين بشأن هذا المشروع، قبل اتخاذ أي قرار، مضيفة أن الملف على طاولة الحكومة في الوقت الحالي.