قطع حديدية ومفاتيح من مختلف الأنواع والأشكال معلقة على شواهد القبور، تارة بواسطة أسلاك معدنية وتارة أخرى بواسطة خيوط معقودة، إلى جانب قضبان حديدية مغروسة في عمق الأرض بجوار القبور، هي أعمال من أنواع السحر المختلفة المرتبطة بالمقابر وهي من أخطر أعمال السحر وأشدّها فتكا بالبشر، قد يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لإيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم.
مشاهد صادمة وقفت عليها "الشروق" بمقبرة سيدي منصور بإقليم بلدية خميستي في تيسمسيلت، لمفاتيح من مختلف الأحجام والأشكال بعضها معلق بواسطة أسلاك معدنية وبعضها الآخر بواسطة خيوط معقودة على شواهد القبور.
أحد زوار المقبرة فسّر ظاهرة ربط المفاتيح على شواهد القبور على أنها تدخل ضمن مجموعة ممارسات سحرية شيطانية مؤذية تؤثر على الناس أخطرها تعطيل الزواج أو إبعاد الزوج عن زوجته، وهو عمل سحري شيطاني تقوم به بعض ضعيفات العقول ومهزوزات الإيمان اللائي اتخذن السحر وسيلة للانتقام وإلحاق الأذى بالآخرين.
ومن أدوات السحر والشعوذة التي وقفنا عليها بمقبرة سيدي منصور ببلدية خميستي وعلمنا يقينا أنها مربوطة بسحر المقابر، قطع حديدية متشابهة معلقة على الشواهد وقضبان مغروسة في عمق الأرض بجوار القبور.
هذه الظاهرة الغريبة التي تمثل اعتداء صارخا وظلما سواء على الأحياء أو على الأموات، لما تشكله من استباحة لحرمة المقابر، دفعت بأهالي مدينة خميستي إلى مناشدة الجهات المعنية من أجل وضع حدّ للاعتداءات التي تطال مقابر تيسمسيلت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1أطنان من الخضر في المزابل و"علف" للماشية!
2مداهمات أمنية فجائية بثلاث ولايات
3"نعيش النعيم داخل سكنات كنا نحلم بها.. ولا ينقصنا إلا النقل"
4سقوط قاتل لمؤذن خلال إصلاحه إنارة مسجد بخنشلة
5قاصر يقتل صديقه بطعنة خنجر بتاجنانت في ميلة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
شياطين الإنس لم تصفد في الشهر الفضيل
خيوط معقودة ومفاتيح معلقة على شواهد القبور في رمضان بتيسمسيلت
ع. تباق
قطع حديدية ومفاتيح من مختلف الأنواع والأشكال معلقة على شواهد القبور، تارة بواسطة أسلاك معدنية وتارة أخرى بواسطة خيوط معقودة، إلى جانب قضبان حديدية مغروسة في عمق الأرض بجوار القبور، هي أعمال من أنواع السحر المختلفة المرتبطة بالمقابر وهي من أخطر أعمال السحر وأشدّها فتكا بالبشر، قد يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لإيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم.
تغطيات ذات صلة
كفيف حامل لكتاب الله يحلم بالالتحاق بمعهد الإطارات الدينية
6 أشهر حبسا لأمير الطائفة الأحمدية وأتباعه بالجلفة
ثلاث شقيقات كفيفات يتحدين الإعاقة والفقر ويحفظن القرآن
احتجاز مئات المواطنين داخل أنفاق الموت بخراطة
لص يسطو على 23 مسكنا و20 متجرا بتبسة
مشاهد صادمة وقفت عليها "الشروق" بمقبرة سيدي منصور بإقليم بلدية خميستي في تيسمسيلت، لمفاتيح من مختلف الأحجام والأشكال بعضها معلق بواسطة أسلاك معدنية وبعضها الآخر بواسطة خيوط معقودة على شواهد القبور.
أحد زوار المقبرة فسّر ظاهرة ربط المفاتيح على شواهد القبور على أنها تدخل ضمن مجموعة ممارسات سحرية شيطانية مؤذية تؤثر على الناس أخطرها تعطيل الزواج أو إبعاد الزوج عن زوجته، وهو عمل سحري شيطاني تقوم به بعض ضعيفات العقول ومهزوزات الإيمان اللائي اتخذن السحر وسيلة للانتقام وإلحاق الأذى بالآخرين.
ومن أدوات السحر والشعوذة التي وقفنا عليها بمقبرة سيدي منصور ببلدية خميستي وعلمنا يقينا أنها مربوطة بسحر المقابر، قطع حديدية متشابهة معلقة على الشواهد وقضبان مغروسة في عمق الأرض بجوار القبور.
هذه الظاهرة الغريبة التي تمثل اعتداء صارخا وظلما سواء على الأحياء أو على الأموات، لما تشكله من استباحة لحرمة المقابر، دفعت بأهالي مدينة خميستي إلى مناشدة الجهات المعنية من أجل وضع حدّ للاعتداءات التي تطال مقابر تيسمسيلت.