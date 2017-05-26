لم تخف الفنانة ريم غزالي في لقاء جمعها مع "الشروق"، أن نجاح برنامج "الواعرة" الذي تقدمه مع "اليوتيوبر" شمسو "ديزاد جوكر" على قناة "الشروق العامة" يُشعرها بمسؤولية كبيرة، خاصة بعد ما احتل برنامجها المركز الثاني كأكثر عمل متابع من طرف المشاهدين خلال اليومين الأول والثاني من رمضان، حسب احصائيات "إيمار" الأخيرة.
تقول ريم إن نجاح "الواعرة" هو نجاح لجميع فريق البرنامج الذي لم يبخل في تقديم كاميرا خفية بطعم جديد ومختلف عن كل ما هو معروض: "أتصوّر أن نجاح "الواعرة" يعود لعدة عوامل، أولها تنوّع الأفكار التي قدمناها والتي تصل إلى نحو 12 فكرة، وإن كان الجمهور لامنا على قصر مدتها، حيث كان يريد منا أكثر من 12 دقيقة. مع أن الاتفاق مع قناة "الشروقTV" كان قائما على بث حوالي 7 دقائق فقط".
ريم لفتت أيضا إلى أن الجمهور المتابع لـ"الواعرة" سيفاجأ بديكورات وأفكار أخرى حتى اليوم 12، منها "البيت المسكون"، مشيرة إلى أن كل الضيوف وافقوا على بث حلقاتهم دون أي اعتراض بمن فيهم رضا سيتي 16 الذي اكتشف بأنها كاميرا خفية، لكن مع ذلك تمّكنا من إيقاعه فيها في آخر المطاف!!
وعن خروج بعض الأصوات التي تنادي بضرورة وقف الكاميرا الخفية بسبب مشاهد الرعب والترويع التي تبثها.. قالت ريم إن فئات من الجمهور تحب هذه النوعية من الكاميرات الخفية وتطلبها، لأنها مسلية بالنسبة لها "ولهذا حاولنا في "الواعرة" أن نقدم كل الحالات لنرضي أذواق الجميع"، لافتة بأن الكاميرا الخفية التي يقدمها رامز جلال مثلا، بها كمية كبيرة من العنف والترويع، مع ذلك هي الأكثر متابعة ومشاهدة في العالم العربي منذ 6 مواسم، لأن الجمهور يحب ذلك.
ريم كشفت أيضا أن فريق "الواعرة" يضّم بينه أطباء، وذلك تحسبا لحدوث أي مضاعفات للضيف، وهو الأمر الذي قالت إنه غير متوفر في البرامج الأخرى.
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بعد استحواذها على أعلى نسب المشاهدات.. ريم غزالي:
هذا سر نجاح "الواعرة"..وبعض الجمهور يُحبذ العنف في الكاميرا الخفية!!
رابح. ع
لم تخف الفنانة ريم غزالي في لقاء جمعها مع "الشروق"، أن نجاح برنامج "الواعرة" الذي تقدمه مع "اليوتيوبر" شمسو "ديزاد جوكر" على قناة "الشروق العامة" يُشعرها بمسؤولية كبيرة، خاصة بعد ما احتل برنامجها المركز الثاني كأكثر عمل متابع من طرف المشاهدين خلال اليومين الأول والثاني من رمضان، حسب احصائيات "إيمار" الأخيرة.
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تقول ريم إن نجاح "الواعرة" هو نجاح لجميع فريق البرنامج الذي لم يبخل في تقديم كاميرا خفية بطعم جديد ومختلف عن كل ما هو معروض: "أتصوّر أن نجاح "الواعرة" يعود لعدة عوامل، أولها تنوّع الأفكار التي قدمناها والتي تصل إلى نحو 12 فكرة، وإن كان الجمهور لامنا على قصر مدتها، حيث كان يريد منا أكثر من 12 دقيقة. مع أن الاتفاق مع قناة "الشروقTV" كان قائما على بث حوالي 7 دقائق فقط".
ريم لفتت أيضا إلى أن الجمهور المتابع لـ"الواعرة" سيفاجأ بديكورات وأفكار أخرى حتى اليوم 12، منها "البيت المسكون"، مشيرة إلى أن كل الضيوف وافقوا على بث حلقاتهم دون أي اعتراض بمن فيهم رضا سيتي 16 الذي اكتشف بأنها كاميرا خفية، لكن مع ذلك تمّكنا من إيقاعه فيها في آخر المطاف!!
وعن خروج بعض الأصوات التي تنادي بضرورة وقف الكاميرا الخفية بسبب مشاهد الرعب والترويع التي تبثها.. قالت ريم إن فئات من الجمهور تحب هذه النوعية من الكاميرات الخفية وتطلبها، لأنها مسلية بالنسبة لها "ولهذا حاولنا في "الواعرة" أن نقدم كل الحالات لنرضي أذواق الجميع"، لافتة بأن الكاميرا الخفية التي يقدمها رامز جلال مثلا، بها كمية كبيرة من العنف والترويع، مع ذلك هي الأكثر متابعة ومشاهدة في العالم العربي منذ 6 مواسم، لأن الجمهور يحب ذلك.
ريم كشفت أيضا أن فريق "الواعرة" يضّم بينه أطباء، وذلك تحسبا لحدوث أي مضاعفات للضيف، وهو الأمر الذي قالت إنه غير متوفر في البرامج الأخرى.