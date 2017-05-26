يستيقظ الشاب مسعود بن الصغيّر من سكان بلدية حاسي الدلاعة جنوب الأغواط، كل يوم على حلم الالتحاق بمعهد تكوين الإطارات الدينية الذي ظل يراوده. هذا اليافع وجد في القرآن الكريم ضالته المنشودة إثر فقدانه البصر وعمره لم يتجاوز عامه السادس عشر بعد، وقتما كان تلميذا في الطور المتوسط عام 2004. وإن لم يكن ذاك ليثنيه عن عزيمته وطموحه الكبير. وهو المتطلع دوما إلى غد مشرق مليء بالحركة والحيوية والنشاط. وعلى النقيض من ذلك زادته إعاقته، دفعا جديدا وإصرارا على الحياة. وهو ما دعاه إلى الالتحاق بالزاوية الطيبية بحاسي الدلاعة، التي حفظ بها القرآن الكريم تلقينا واستماعا للأشرطة الصوتية المسجلة، في حدود 07 أشهر.
على يد شيخه البشير رميلات الذي أخذ بيده وشجعه- بالموازاة- على مواصلة دراسته النظامية عن طريق المراسلة. وهو ما أمكنه من بلوغ مستوى الثالثة ثانوي. ليتسع أفقه مجددا، حيث أسندت إليه مهمة إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد عمر بن الخطاب ببلدية مقر سكنه للسنة السابعة تتاليا. وهو المتميز بصوته العذب الخاشع، الذي استقطب المصلين من سكان البلدية وما جاورها. والجميل أن المعني يسعى حاليا لتعلم أحكام التلاوة والترتيل. وهو يصبو إلى تطوير قدراته في علوم القرآن وزيارة بيت الله الحرام والحصول على سكن اجتماعي وتكوين أسرة. والأمنية الأكبر هي أن يلتحق بأحد معاهد تكوين الإطارات الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1أطنان من الخضر في المزابل و"علف" للماشية!
2مداهمات أمنية فجائية بثلاث ولايات
3"نعيش النعيم داخل سكنات كنا نحلم بها.. ولا ينقصنا إلا النقل"
4سقوط قاتل لمؤذن خلال إصلاحه إنارة مسجد بخنشلة
5قاصر يقتل صديقه بطعنة خنجر بتاجنانت في ميلة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
حفظ القرآن في ظرف سبعة أشهر
كفيف حامل لكتاب الله يحلم بالالتحاق بمعهد الإطارات الدينية
الشريف داودي
يستيقظ الشاب مسعود بن الصغيّر من سكان بلدية حاسي الدلاعة جنوب الأغواط، كل يوم على حلم الالتحاق بمعهد تكوين الإطارات الدينية الذي ظل يراوده. هذا اليافع وجد في القرآن الكريم ضالته المنشودة إثر فقدانه البصر وعمره لم يتجاوز عامه السادس عشر بعد، وقتما كان تلميذا في الطور المتوسط عام 2004. وإن لم يكن ذاك ليثنيه عن عزيمته وطموحه الكبير. وهو المتطلع دوما إلى غد مشرق مليء بالحركة والحيوية والنشاط. وعلى النقيض من ذلك زادته إعاقته، دفعا جديدا وإصرارا على الحياة. وهو ما دعاه إلى الالتحاق بالزاوية الطيبية بحاسي الدلاعة، التي حفظ بها القرآن الكريم تلقينا واستماعا للأشرطة الصوتية المسجلة، في حدود 07 أشهر.
تغطيات ذات صلة
كفيف حامل لكتاب الله يحلم بالالتحاق بمعهد الإطارات الدينية
6 أشهر حبسا لأمير الطائفة الأحمدية وأتباعه بالجلفة
ثلاث شقيقات كفيفات يتحدين الإعاقة والفقر ويحفظن القرآن
احتجاز مئات المواطنين داخل أنفاق الموت بخراطة
لص يسطو على 23 مسكنا و20 متجرا بتبسة
على يد شيخه البشير رميلات الذي أخذ بيده وشجعه- بالموازاة- على مواصلة دراسته النظامية عن طريق المراسلة. وهو ما أمكنه من بلوغ مستوى الثالثة ثانوي. ليتسع أفقه مجددا، حيث أسندت إليه مهمة إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد عمر بن الخطاب ببلدية مقر سكنه للسنة السابعة تتاليا. وهو المتميز بصوته العذب الخاشع، الذي استقطب المصلين من سكان البلدية وما جاورها. والجميل أن المعني يسعى حاليا لتعلم أحكام التلاوة والترتيل. وهو يصبو إلى تطوير قدراته في علوم القرآن وزيارة بيت الله الحرام والحصول على سكن اجتماعي وتكوين أسرة. والأمنية الأكبر هي أن يلتحق بأحد معاهد تكوين الإطارات الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.