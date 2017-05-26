حفظ القرآن في ظرف سبعة أشهر كفيف حامل لكتاب الله يحلم بالالتحاق بمعهد الإطارات الدينية

يستيقظ الشاب مسعود بن الصغيّر من سكان بلدية حاسي الدلاعة جنوب الأغواط، كل يوم على حلم الالتحاق بمعهد تكوين الإطارات الدينية الذي ظل يراوده. هذا اليافع وجد في القرآن الكريم ضالته المنشودة إثر فقدانه البصر وعمره لم يتجاوز عامه السادس عشر بعد، وقتما كان تلميذا في الطور المتوسط عام 2004. وإن لم يكن ذاك ليثنيه عن عزيمته وطموحه الكبير. وهو المتطلع دوما إلى غد مشرق مليء بالحركة والحيوية والنشاط. وعلى النقيض من ذلك زادته إعاقته، دفعا جديدا وإصرارا على الحياة. وهو ما دعاه إلى الالتحاق بالزاوية الطيبية بحاسي الدلاعة، التي حفظ بها القرآن الكريم تلقينا واستماعا للأشرطة الصوتية المسجلة، في حدود 07 أشهر.

على يد شيخه البشير رميلات الذي أخذ بيده وشجعه- بالموازاة- على مواصلة دراسته النظامية عن طريق المراسلة. وهو ما أمكنه من بلوغ مستوى الثالثة ثانوي. ليتسع أفقه مجددا، حيث أسندت إليه مهمة إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد عمر بن الخطاب ببلدية مقر سكنه للسنة السابعة تتاليا. وهو المتميز بصوته العذب الخاشع، الذي استقطب المصلين من سكان البلدية وما جاورها. والجميل أن المعني يسعى حاليا لتعلم أحكام التلاوة والترتيل. وهو يصبو إلى تطوير قدراته في علوم القرآن وزيارة بيت الله الحرام والحصول على سكن اجتماعي وتكوين أسرة. والأمنية الأكبر هي أن يلتحق بأحد معاهد تكوين الإطارات الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.