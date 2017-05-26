3 سنوات حبسًا لرعيّة إفريقي زوّر جوازات سفر وبطاقة قنصلية

أدانت محكمة الشراقة بالعاصمة، الأربعاء، رعية أفريقيا بالحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج، لارتكابه جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، مخالفة التشريع والتنظيم لحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، فيما استفاد من البراءة عن تهمة التهريب.

وتم اكتشاف ملابسات القضية من خلال دورية أمن مرت على أحد أحياء الشراقة، لفت انتباهها المتهم، وهو في حالة ارتباك، وعندما تقرب منه الشرطي، ضبط بحوزته وثائق مزورة، تمثلت في بطاقة قنصلية، رخصة سياقة وجوازي سفر مالي وآخر غيني، يحملان صورته وبهويتين مختلفتين، على إثرها تم توقيفه وإحالته على التحقيق، وأسفرت عملية تفتيش مسكنه عن العثور على حقيبة تحتوي على 570 ألف دج و1000 أورو، كان بصدد تحويلها إلى بنك خارج التراب الوطني.