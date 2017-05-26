أدانت محكمة الشراقة بالعاصمة، الأربعاء، رعية أفريقيا بالحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج، لارتكابه جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، مخالفة التشريع والتنظيم لحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، فيما استفاد من البراءة عن تهمة التهريب.
وتم اكتشاف ملابسات القضية من خلال دورية أمن مرت على أحد أحياء الشراقة، لفت انتباهها المتهم، وهو في حالة ارتباك، وعندما تقرب منه الشرطي، ضبط بحوزته وثائق مزورة، تمثلت في بطاقة قنصلية، رخصة سياقة وجوازي سفر مالي وآخر غيني، يحملان صورته وبهويتين مختلفتين، على إثرها تم توقيفه وإحالته على التحقيق، وأسفرت عملية تفتيش مسكنه عن العثور على حقيبة تحتوي على 570 ألف دج و1000 أورو، كان بصدد تحويلها إلى بنك خارج التراب الوطني.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1أطنان من الخضر في المزابل و"علف" للماشية!
2مداهمات أمنية فجائية بثلاث ولايات
3"نعيش النعيم داخل سكنات كنا نحلم بها.. ولا ينقصنا إلا النقل"
4انقطاع الكهرباء يخرج سكان برج باجي مختار للشارع
5قاصر يقتل صديقه بطعنة خنجر بتاجنانت في ميلة
Français English
الرأي
رشيد ولد بوسيافة
إلاّ المقاومة يا جبير!
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
3 سنوات حبسًا لرعيّة إفريقي زوّر جوازات سفر وبطاقة قنصلية
حورية. ب
أدانت محكمة الشراقة بالعاصمة، الأربعاء، رعية أفريقيا بالحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج، لارتكابه جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، مخالفة التشريع والتنظيم لحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، فيما استفاد من البراءة عن تهمة التهريب.
تغطيات ذات صلة
3 سنوات حبسًا لرعيّة إفريقي زوّر جوازات سفر وبطاقة قنصلية
ثلاث شقيقات كفيفات يتحدين الإعاقة والفقر ويحفظن القرآن
كفيف حامل لكتاب الله يحلم بالالتحاق بمعهد الإطارات الدينية
خيوط معقودة ومفاتيح معلقة على شواهد القبور في رمضان بتيسمسيلت
احتجاز مئات المواطنين داخل أنفاق الموت بخراطة
وتم اكتشاف ملابسات القضية من خلال دورية أمن مرت على أحد أحياء الشراقة، لفت انتباهها المتهم، وهو في حالة ارتباك، وعندما تقرب منه الشرطي، ضبط بحوزته وثائق مزورة، تمثلت في بطاقة قنصلية، رخصة سياقة وجوازي سفر مالي وآخر غيني، يحملان صورته وبهويتين مختلفتين، على إثرها تم توقيفه وإحالته على التحقيق، وأسفرت عملية تفتيش مسكنه عن العثور على حقيبة تحتوي على 570 ألف دج و1000 أورو، كان بصدد تحويلها إلى بنك خارج التراب الوطني.