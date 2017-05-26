فند، إسماعيل ديلمي، المدير العام لملبنة "حضنة حليب" بالمسيلة، ما يتم تداوله حول وقوف المصنع وراء العجز المسجل والتذبذب في مادة حليب الأكياس خاصة خلال شهر رمضان، مؤكدا أن تقارير يومية تصل إلى مكتب مديرية التجارة حول العملية بكل شفافية، وأوضح المسؤول ذاته على هامش ندوة صحفية الثلاثاء، أن الملبنة تنتج حاليا ما يفوق 156 ألف لتر يوميا وتسعى إلى تلبية رغبات الزبائن المتزايدة.
وقال ذات المتحدث إن تقليص حصة الملبنة من المسحوق (البودرة) من 500 ألف طن إلى غاية 420 ألف شهريا، أي مات يعادل 80 ألف طن، من طرف الديوان الوطني المهني للحليب تسبب في تراجع الإنتاج اليومي من 220 إلى 156 ألف لتر يوميا والتي يتم توزيعها على ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج المجاورة بواقع 40 ألف لتر يوميا لهذه الأخيرة.
وفي إطار متصل، أردف المسؤول الأول عن الملبنة بأن مربي الأبقار يساهمون بشكل كبير في هذه الأزمة من خلال رفضهم بيع الملبنة حليب الأبقار تحت عدة ذرائع كالأمراض وهو ما يساهم في تقليص حجم الإنتاج الكلي، فضلا عن التأخر في تسديد مستحقات المربين لمدة تصل إلى خمسة أشهر كاملة وتزايد عدد المحلات التي تنشط على حد تعبير منشط الندوة الصحفية الحليب والألبان بطريقة فوضوية وغيرها من العوامل الأخرى.
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مدير ملبنة حليب "الحضنة" بالمسيلة:
"تقليص 80 ألف طن من المسحوق شهريا وراء تراجع الإنتاج"
أحمد قرطي
فند، إسماعيل ديلمي، المدير العام لملبنة "حضنة حليب" بالمسيلة، ما يتم تداوله حول وقوف المصنع وراء العجز المسجل والتذبذب في مادة حليب الأكياس خاصة خلال شهر رمضان، مؤكدا أن تقارير يومية تصل إلى مكتب مديرية التجارة حول العملية بكل شفافية، وأوضح المسؤول ذاته على هامش ندوة صحفية الثلاثاء، أن الملبنة تنتج حاليا ما يفوق 156 ألف لتر يوميا وتسعى إلى تلبية رغبات الزبائن المتزايدة.
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وقال ذات المتحدث إن تقليص حصة الملبنة من المسحوق (البودرة) من 500 ألف طن إلى غاية 420 ألف شهريا، أي مات يعادل 80 ألف طن، من طرف الديوان الوطني المهني للحليب تسبب في تراجع الإنتاج اليومي من 220 إلى 156 ألف لتر يوميا والتي يتم توزيعها على ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج المجاورة بواقع 40 ألف لتر يوميا لهذه الأخيرة.
وفي إطار متصل، أردف المسؤول الأول عن الملبنة بأن مربي الأبقار يساهمون بشكل كبير في هذه الأزمة من خلال رفضهم بيع الملبنة حليب الأبقار تحت عدة ذرائع كالأمراض وهو ما يساهم في تقليص حجم الإنتاج الكلي، فضلا عن التأخر في تسديد مستحقات المربين لمدة تصل إلى خمسة أشهر كاملة وتزايد عدد المحلات التي تنشط على حد تعبير منشط الندوة الصحفية الحليب والألبان بطريقة فوضوية وغيرها من العوامل الأخرى.