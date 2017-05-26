مجهولون يهدمون أضرحة بسيدي بلعباس

أقدم مجهولون، ليلة الثلاثاء، على هدم العديد من أضرحة، متواجدة بضواحي بلدية حاسي زهانة بسيدي بلعباس، وهو الفعل الذي استنكره سكان المنطقة، واعتبروه تجاوزا خطيرا يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات الوصية.

وحسب ما أكدته مصادر محلية لـ"الشروق"، فإن الفاعلين نفذوا عمليتهم في ساعات متأخرة من الليل، بعيدا عن أنظار أبناء المنطقة، الذي استنكروا مثل هذه الأفعال التي لم تحدث حتى خلال العشرية السوداء، كما أبدوا تخوفاتهم من أن تكون على يد طوائف متطرفة، واستنادا لذات المصادر، فإن أيادي الفاعلين طالت ضريح الولي الصالح المتواجد بالغابة الصغيرة الواقعة بمدخل بلدية حاسي زهانة، بينما تعرض الضريح الثاني الواقع بمخرج البلدية للهدم هو الآخر في نفس الفترة، وحسب ما علمته "الشروق"، فإن مصالح الدرك الوطني كانت قد فتحت تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين.