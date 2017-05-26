أربك عدم إعلان نتائج امتحان شهادة نهاية التعليم الأساسي، الأربعاء، أولياء التلاميذ، في وقت ترجح المعطيات المتوفرة إمكانية تأخير إعلان النتائج الذي كان مقررا أمس إلى الغد.
قالت مصادر "الشروق" إن الأساتذة المصححين لأوراق امتحانات شهادة التعليم الابتدائي أنهوا التصحيح الأول، وهم على وشك الانتهاء من التصحيح الثاني باستثناء الأوراق التي ذهبت إلى "التصحيح الثالث" بسبب الفارق في العلامات بين التصحيحين الأول والثاني، خاصة في مادتي الفرنسية والرياضيات، مضيفة أن المترشحين على العموم حصلوا على علامات جيدة وممتازة إلى متوسطة خاصة في اللغة العربية حيث حصد معظمهم العلامة الكاملة 10 على 10، تليها في المرتبة الثانية مادة الرياضيات حيث حصد تلاميذ العلامة الكاملة فيما حصل بعضهم على صفر، لتحتل الفرنسية المرتبة الثالثة من حيث العلامات.
وفور الانتهاء من التصحيح، سيتم إرسال أوراق المترشحين إلى مراكز التجميع، بغية نزع الترميز والتشفير وإعادة تدوين المعلومات الشخصية للمعنيين، حفاظا على سرية العملية، كخطوة أخيرة تسبق الإعلان عن النتائج. فيما تحدثت مصادرنا عن توقع تسجيل نسبة نجاح تفوق 62 بالمائة بناء على التصحيح الأول.
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نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
أربك عدم إعلان نتائج امتحان شهادة نهاية التعليم الأساسي، الأربعاء، أولياء التلاميذ، في وقت ترجح المعطيات المتوفرة إمكانية تأخير إعلان النتائج الذي كان مقررا أمس إلى الغد.
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قالت مصادر "الشروق" إن الأساتذة المصححين لأوراق امتحانات شهادة التعليم الابتدائي أنهوا التصحيح الأول، وهم على وشك الانتهاء من التصحيح الثاني باستثناء الأوراق التي ذهبت إلى "التصحيح الثالث" بسبب الفارق في العلامات بين التصحيحين الأول والثاني، خاصة في مادتي الفرنسية والرياضيات، مضيفة أن المترشحين على العموم حصلوا على علامات جيدة وممتازة إلى متوسطة خاصة في اللغة العربية حيث حصد معظمهم العلامة الكاملة 10 على 10، تليها في المرتبة الثانية مادة الرياضيات حيث حصد تلاميذ العلامة الكاملة فيما حصل بعضهم على صفر، لتحتل الفرنسية المرتبة الثالثة من حيث العلامات.
وفور الانتهاء من التصحيح، سيتم إرسال أوراق المترشحين إلى مراكز التجميع، بغية نزع الترميز والتشفير وإعادة تدوين المعلومات الشخصية للمعنيين، حفاظا على سرية العملية، كخطوة أخيرة تسبق الإعلان عن النتائج. فيما تحدثت مصادرنا عن توقع تسجيل نسبة نجاح تفوق 62 بالمائة بناء على التصحيح الأول.