أعلن مجمع سوفاك، رسميا، عن بداية تسويق سياراته المصنوعة في الجزائر بداية من الأسبوع المقبل، ويتعلق الأمر بكل من سيارات "غولف7" و"إيبيزا" و"أوكتافيا" و"كادي" التي يتم تركيبها بمصنع غيليزان.
وأعلن المجمع أنه بإمكان المواطنين طلب هذه السيارات على مستوى وكلائه المعتمدين عبر الوطن عن طريق تسديد المبلغ كاملا أو عن طريق القرض بداية من الأحد المقبل، على ألا تتجاوز مدة التسليم 60 يوما، واستقبل مجمع سوفاك الأسبوع الماضي خبراء ألمانيين من شركة "فولكس فاجن" قدموا خصيصا لإجراء اختبارات دقيقة على السيارات التي يتم تركيبها بمصنع غليزان، حيث أبدى الخبراء الألمان رضاهم الكبير على نوعية وجودة السيارات المركبة في الجزائر، مؤكدين أنها تستوفي جميع شروط السلامة والأمان وهي مصنوعة وفق المعايير الأوروبية مع تزويدها بخصائص إضافية لتتأقلم مع المناخ والتضاريس الجزائرية.
وبالنسبة لموديلات السيارات التي يتم تركيبها بمصنع غيليزان والتي يمكن للجزائريين طلبها بداية من الأحد القادم، أعلن مجمع سوفاك أنها تتمثل في أربعة موديلات تتمثل في سيارة "فولكس فاجن غولف 7" و"سيات إيبيزا" بالإضافة إلى "سكودا أوكتافيا" و"فولكسفاغن كادي" وهي سيارات تتضمن تعديلات جديدة وتتناسب مع مختلف الأذواق والشرائح بطابعها الرياضي والكلاسيكي والعائلي..
وبالنسبة للاسعار، ستعرض سيارة "غولف" ابتداء من 299 مليون سنتيم، وأوكتافيا الجديدة بداية من 289 مليون سنتيم، وحسب المعلومات التي توفرت للشروق فإن الموديل الذي سيكثر عليه الطلب هو سيارة غولف الجديدة التي ستعرض بطرازين، الطراز الأول يتمثل في جولف ستارت بمحرك 2.0 TDi بقوة 110 حصان، وطراز وغولف كونفورتلاين بمحرك 2.0 بقوة 143 حصان TDi .
وجدير بالذكر أن مجمع سوفاك للإنتاج أعلن عن مشروعه الصناعي الذي كلفه 250 مليون أورو وأمضى عقد الشراكة مع شركة "فولس فاجن" الألمانية شهر نوفمبر الماضي، أين أعلن حينها أن تسويق أول سيارة "فولكس فاجن" جزائرية سيكون شهر جوان 2017، وهذا ما التزم به مجمع سوفاك الذي سينتج هذا العام 12 ألف سيارة جزائرية على أن يتضاعف الإنتاج الى 100 ألف مركبة خلال الخمس سنوات القادمة.
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"غولف 7" الجزائرية بـ 299 مليون.. و"أوكتافيا" بـ 289 مليون
بلقاسم حوام
صحافي ورئيس قسم المجتمع بجريدة الشروق
أعلن مجمع سوفاك، رسميا، عن بداية تسويق سياراته المصنوعة في الجزائر بداية من الأسبوع المقبل، ويتعلق الأمر بكل من سيارات "غولف7" و"إيبيزا" و"أوكتافيا" و"كادي" التي يتم تركيبها بمصنع غيليزان.
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"غولف 7" الجزائرية بـ 299 مليون.. و"أوكتافيا" بـ 289 مليون
وأعلن المجمع أنه بإمكان المواطنين طلب هذه السيارات على مستوى وكلائه المعتمدين عبر الوطن عن طريق تسديد المبلغ كاملا أو عن طريق القرض بداية من الأحد المقبل، على ألا تتجاوز مدة التسليم 60 يوما، واستقبل مجمع سوفاك الأسبوع الماضي خبراء ألمانيين من شركة "فولكس فاجن" قدموا خصيصا لإجراء اختبارات دقيقة على السيارات التي يتم تركيبها بمصنع غليزان، حيث أبدى الخبراء الألمان رضاهم الكبير على نوعية وجودة السيارات المركبة في الجزائر، مؤكدين أنها تستوفي جميع شروط السلامة والأمان وهي مصنوعة وفق المعايير الأوروبية مع تزويدها بخصائص إضافية لتتأقلم مع المناخ والتضاريس الجزائرية.
وبالنسبة لموديلات السيارات التي يتم تركيبها بمصنع غيليزان والتي يمكن للجزائريين طلبها بداية من الأحد القادم، أعلن مجمع سوفاك أنها تتمثل في أربعة موديلات تتمثل في سيارة "فولكس فاجن غولف 7" و"سيات إيبيزا" بالإضافة إلى "سكودا أوكتافيا" و"فولكسفاغن كادي" وهي سيارات تتضمن تعديلات جديدة وتتناسب مع مختلف الأذواق والشرائح بطابعها الرياضي والكلاسيكي والعائلي..
وبالنسبة للاسعار، ستعرض سيارة "غولف" ابتداء من 299 مليون سنتيم، وأوكتافيا الجديدة بداية من 289 مليون سنتيم، وحسب المعلومات التي توفرت للشروق فإن الموديل الذي سيكثر عليه الطلب هو سيارة غولف الجديدة التي ستعرض بطرازين، الطراز الأول يتمثل في جولف ستارت بمحرك 2.0 TDi بقوة 110 حصان، وطراز وغولف كونفورتلاين بمحرك 2.0 بقوة 143 حصان TDi .
وجدير بالذكر أن مجمع سوفاك للإنتاج أعلن عن مشروعه الصناعي الذي كلفه 250 مليون أورو وأمضى عقد الشراكة مع شركة "فولس فاجن" الألمانية شهر نوفمبر الماضي، أين أعلن حينها أن تسويق أول سيارة "فولكس فاجن" جزائرية سيكون شهر جوان 2017، وهذا ما التزم به مجمع سوفاك الذي سينتج هذا العام 12 ألف سيارة جزائرية على أن يتضاعف الإنتاج الى 100 ألف مركبة خلال الخمس سنوات القادمة.