قال الرئيس المدير العام الأسبق للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عبد المجيد عطار، إن الأزمة الدبلوماسية الخليجية كان لها تأثيرات على سوق الغاز العالمية والتي ارتفعت أسعارها فعلا، أكثر منها على السوق النفطية.
وأوضح عبد المجيد عطار في تصريح للشروق حول تأثير الأزمة الدبلوماسية الخليجية على السوق النفطية، بالقول إنه منذ أن توترت العلاقات بين قطر وبقية الدول، بقيت أسعار النفط مستقرة ولم ترتفع، وهو ما يدل على أن السوق النفطية لا تخضع لقرارات جهة من الجهات بقدر ما تخضع للاستهلاك ومستوى المخزونات.
وشرح عطار أن السوق النفطية يمكن أن تتأثر فعلا بهذه الأزمة الدبلوماسية الخليجية، إذا ما وصل الخلاف إلى حد التصعيد العسكري مثلا، لأنه في هذه الحال سيكون نقص في الإنتاج والإمداد وسيؤثر على أسعار النفط التي سترتفع لا محال.
وبالمقابل شدد عطار على أن السوق الغازية هي التي تأثرت أكثر بهذه الأزمة، حيث ارتفعت أسعار الغاز في السوق الحرة (Spot)، موضحا أن الدول التي تشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر وجلها من آسيا صارت تنظر بجو من انعدام الثقة لأمن الإمدادات الغازية من قطر.
وحسبه فإن الجزائر أيضا دخلت هذا السوق الغازي الحر والكميات التي تبيعها هي الأخرى ستشهد ارتفاعا خصوصا في ظل الحديث مؤخرا عن كميات سوقت إلى إيطاليا بهذه الصيغة لكن المعلومة لم تتأكد بعد رسميا.
وعموما، يرى الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك إنه يجب توخي الحذر، فقطر بلد حاضر إعلاميا لكنه يبقى بلدا صغيرا، ومن غير الممكن أنه سيصمد أمام وضعية مماثلة، خصوصا في ظل وجود قواعد عسكرية أمريكية على أرضيه، وهو ما يرجح التوجه في الأيام المقبلة نحو تهدئة للوضع.
وفي السوق الدولية هبطت أسعار الخام بشكل طفيف إلى 49.32 دولارا للبرميل، بفعل مخاوف من تأثر إنتاج أوبك بالخلاف الدبلوماسي بين دول عربية وقطر.
وتراجع خام القياس العالمي برنت 15 سنتا إلى 49.32 دولارا للبرميل لتصل نسبة الانخفاض منذ 25 ماي إلى ثمانية بالمائة، وسجلت الأسعار هبوطا بنسبة تقدر بنحو 1 بالمائة أول أمس.
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الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المجيد عطار:
الأزمة الخليجية رفعت أسعار الغاز وليس البترول
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
قال الرئيس المدير العام الأسبق للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عبد المجيد عطار، إن الأزمة الدبلوماسية الخليجية كان لها تأثيرات على سوق الغاز العالمية والتي ارتفعت أسعارها فعلا، أكثر منها على السوق النفطية.
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وأوضح عبد المجيد عطار في تصريح للشروق حول تأثير الأزمة الدبلوماسية الخليجية على السوق النفطية، بالقول إنه منذ أن توترت العلاقات بين قطر وبقية الدول، بقيت أسعار النفط مستقرة ولم ترتفع، وهو ما يدل على أن السوق النفطية لا تخضع لقرارات جهة من الجهات بقدر ما تخضع للاستهلاك ومستوى المخزونات.
وشرح عطار أن السوق النفطية يمكن أن تتأثر فعلا بهذه الأزمة الدبلوماسية الخليجية، إذا ما وصل الخلاف إلى حد التصعيد العسكري مثلا، لأنه في هذه الحال سيكون نقص في الإنتاج والإمداد وسيؤثر على أسعار النفط التي سترتفع لا محال.
وبالمقابل شدد عطار على أن السوق الغازية هي التي تأثرت أكثر بهذه الأزمة، حيث ارتفعت أسعار الغاز في السوق الحرة (Spot)، موضحا أن الدول التي تشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر وجلها من آسيا صارت تنظر بجو من انعدام الثقة لأمن الإمدادات الغازية من قطر.
وحسبه فإن الجزائر أيضا دخلت هذا السوق الغازي الحر والكميات التي تبيعها هي الأخرى ستشهد ارتفاعا خصوصا في ظل الحديث مؤخرا عن كميات سوقت إلى إيطاليا بهذه الصيغة لكن المعلومة لم تتأكد بعد رسميا.
وعموما، يرى الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك إنه يجب توخي الحذر، فقطر بلد حاضر إعلاميا لكنه يبقى بلدا صغيرا، ومن غير الممكن أنه سيصمد أمام وضعية مماثلة، خصوصا في ظل وجود قواعد عسكرية أمريكية على أرضيه، وهو ما يرجح التوجه في الأيام المقبلة نحو تهدئة للوضع.
وفي السوق الدولية هبطت أسعار الخام بشكل طفيف إلى 49.32 دولارا للبرميل، بفعل مخاوف من تأثر إنتاج أوبك بالخلاف الدبلوماسي بين دول عربية وقطر.
وتراجع خام القياس العالمي برنت 15 سنتا إلى 49.32 دولارا للبرميل لتصل نسبة الانخفاض منذ 25 ماي إلى ثمانية بالمائة، وسجلت الأسعار هبوطا بنسبة تقدر بنحو 1 بالمائة أول أمس.