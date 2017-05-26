أنهى الثلاثاء الماضي، تلاميذ السنة الرابعة متوسط بالجنوب الجزائري، امتحانات شهادة التعليم المتوسط "البيام" بعد ثلاثة أيام متتالية، حيث اشتكى التلاميذ من الظروف القاسية التي أحيطت بهذه الامتحانات، والتي أثرت عليهم، على غرار الطقس والمواصلات، وانعدام فضاءات أو مرافق مخصّصة للاستراحة بين الفترتين وضعف التكييف والتي تزامنت مع شهر الصيام.
عبّر التلاميذ بمختلف ولايات الجنوب الجزائري كأدرار وورڨلة وتمنراست والوادي، عن قلقهم للظروف القاسية التي اجتازوا فيها الاختبارات، حيث يعتبر الطقس الحار في صدارة العوامل التي اشتكى منها التلاميذ والحراس على حدّ سواء.
وعجزت المكيّفات الكهربائية على مقاومة الحرارة الشديدة، كما أنها تستهلك طاقة كهربائية معتبرة شكّلت ضغطا رهيبا على الموّلدات الكهربائية التي لم تستوعب الطاقة المستهلكة في وقت واحد ما انعكس سلبا على التكييف داخل قاعات الامتحان.
وصرّح عدد من الأساتذة الحراس لـ"الشروق" أن الأجواء السائدة داخل القاعة لم تضع الممتحنين في وضع مريح خاصة في الفترة المسائية ومنتصف الفترة الصباحية، حيث شعر التلاميذ بالرطوبة والقلق وصداع الرأس والكثير منهم لم يستوف الوقت الكافي للامتحان من أجل الخروج واستنشاق الهواء في ساحة المركز.
وعانى التلاميذ كثيرا في الفترة التي تفصل بين الفترتين الصباحية والمسائية بسبب انعدام فضاء للاستراحة، حيث قضى أغلب التلاميذ هذه الفترة تحت لهيب أشعة الشمس وتحت درجة حرارة فاقت 45 درجة مئوية في غياب مساحات خضراء أو مضللة داخل أو خارج المراكز، كما أن النقص الفادح في المواصلات في فترة الذروة حتّم على التلاميذ عدم الرجوع لمنازلهم لفترة قصيرة تجنبا للتأخر في العودة ما قد يجرّهم إلى الإقصاء.
وناشد الأولياء مجددا الوزارة من أجل التعجيل في النظر في هذه الامتحانات المصيرية بالجنوب الجزائري خلال المواسم القادمة، من أجل وضع التلاميذ في وضع مريح وتحسين نسبة النجاح بهذه المنطقة لأنه لا مجال للمقارنة بين الظروف المواتية في الشمال مع الظروف القاسية بالجنوب.
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مكيّفات معطلة.. الحرارة والصيام وانعدام للمواصلات
هكذا اجتاز تلاميذ الجنوب "البيام" في ظروف قاسية
أيوب بن نونة
أنهى الثلاثاء الماضي، تلاميذ السنة الرابعة متوسط بالجنوب الجزائري، امتحانات شهادة التعليم المتوسط "البيام" بعد ثلاثة أيام متتالية، حيث اشتكى التلاميذ من الظروف القاسية التي أحيطت بهذه الامتحانات، والتي أثرت عليهم، على غرار الطقس والمواصلات، وانعدام فضاءات أو مرافق مخصّصة للاستراحة بين الفترتين وضعف التكييف والتي تزامنت مع شهر الصيام.
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عبّر التلاميذ بمختلف ولايات الجنوب الجزائري كأدرار وورڨلة وتمنراست والوادي، عن قلقهم للظروف القاسية التي اجتازوا فيها الاختبارات، حيث يعتبر الطقس الحار في صدارة العوامل التي اشتكى منها التلاميذ والحراس على حدّ سواء.
وعجزت المكيّفات الكهربائية على مقاومة الحرارة الشديدة، كما أنها تستهلك طاقة كهربائية معتبرة شكّلت ضغطا رهيبا على الموّلدات الكهربائية التي لم تستوعب الطاقة المستهلكة في وقت واحد ما انعكس سلبا على التكييف داخل قاعات الامتحان.
وصرّح عدد من الأساتذة الحراس لـ"الشروق" أن الأجواء السائدة داخل القاعة لم تضع الممتحنين في وضع مريح خاصة في الفترة المسائية ومنتصف الفترة الصباحية، حيث شعر التلاميذ بالرطوبة والقلق وصداع الرأس والكثير منهم لم يستوف الوقت الكافي للامتحان من أجل الخروج واستنشاق الهواء في ساحة المركز.
وعانى التلاميذ كثيرا في الفترة التي تفصل بين الفترتين الصباحية والمسائية بسبب انعدام فضاء للاستراحة، حيث قضى أغلب التلاميذ هذه الفترة تحت لهيب أشعة الشمس وتحت درجة حرارة فاقت 45 درجة مئوية في غياب مساحات خضراء أو مضللة داخل أو خارج المراكز، كما أن النقص الفادح في المواصلات في فترة الذروة حتّم على التلاميذ عدم الرجوع لمنازلهم لفترة قصيرة تجنبا للتأخر في العودة ما قد يجرّهم إلى الإقصاء.
وناشد الأولياء مجددا الوزارة من أجل التعجيل في النظر في هذه الامتحانات المصيرية بالجنوب الجزائري خلال المواسم القادمة، من أجل وضع التلاميذ في وضع مريح وتحسين نسبة النجاح بهذه المنطقة لأنه لا مجال للمقارنة بين الظروف المواتية في الشمال مع الظروف القاسية بالجنوب.