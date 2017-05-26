حددت المديرية العامة للضرائب 30 جوان الجاري كآخر اجل، للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، قصد التصريح برقم أعمالهم المتوقع تحقيقه للسنة الجارية، وأقرت المديرية أليات جديدة لضمان تحصيل ضرائبها لدى هؤلاء،منها الدفع بالتقسيط المريح بعد دفع أول شطر من الضريبة.
وعلمت "الشروق" من مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن هذه الأخيرة، راسلت المديرية العامة للضرائب، وأمرتها بضرورة اعتماد جميع الآليات المتاحة لضمان تحصيل الضرائب، وذلك في سياق خطة الحكومة توسيع الوعاء الضريبي، لجعل الجباية العادية في المستوى الذي يمكنها من تعويض خسارة الخزينة جراء تراجع أسعار النفط، وإنكماش الجباية البترولية، في وقت حددت وزارة المالية آخر يوم من الشهر الجاري، كآخر أجل بالنسبة للتجار والمتعاملين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، للتصريح برقم أعمالهم المتوقع لهذه السنة.
ومن الناحية الإجرائية وبحسب ما تتضمنه النصوص التطبيقية بالنسبة لدفع هذا النوع من الضرائب، فيتعين على كل خاضع لهذه الضريبة دفع هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب المتواجدين في منطقة النشاط. ولدى إيداع رقم الأعمال المتوقع يقوم الخاضعون لهذه الضريبة والذين يمكنهم تحميل الاستمارة من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب بالدفع الكامل للضريبة الجزافية الوحيدة بما يتناسب مع الرقم المصرح به.
وقصد إضفاء نوع من المرونة على إجراءات تحصيل الضرائب وضعت المديرية إستثناءات، منها تمكين الخاضعين للضريبة من القيام بالدفع المقسط من خلال دفع نسبة 50 بالمائة من قيمة هذه الضريبة، وذلك عند إيداع التصريح، اما النصف المتبقي من الضريبة فيمكن للمعني دفعها على مرتين، الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و15 سبتمبر المقبل والجزء الثاني بين الفاتح و15 ديسمبر المقبل.
أما الشباب المقاول التابع لمختلف أجهزة دعم التشغيل أي أصحاب مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، فإنهم يظلون خاضعين لمبدأ دفع حد أدنى من الضريبة عند مستوى 50 بالمائة فقط من قيمة الضريبة المحددة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وفي حالة ما إذا صادف آخر أجل للدفع يوم عطلة رسمي فإن الدفع يؤجل إلى أول يوم عمل يلي آخر أجل.
وفي الجانب المتعلق بالخاضعين الجدد للضريبة الجزافية الوحيدة فإنه يتوجب عليهم التصريح برقم الأعمال المتوقع وذلك قبل 31 ديسمبر من سنة بدأ النشاط ودفع قيمة الضريبة تلقائيا تضيف الوزارة.
الضريبة الجزافية الوحيدة التي تعد إلزامية بالنسبة لمليون ونصف مليون شخصن أقرها قانون المالية لسنة 2007، لا يمكن أن تقل عن الحد الأدنى والمحدد عند10 ألاف دينار، كما أن هذه الضريبة شهدت تخفيفات وتبسيطات معتبرة في الإجراءات خلال قوانين المالية، الأمر الذي جعلها تحمل طابع "ضريبة عصرية" ويتعلق الامر بإمكانية استبدال الرسم على القيمة المضافة الرسم على النشاط المهني الضريبة على الدخل الإجمالي الضريبة على أرباح الشركات بالضريبة الجزافية الوحيدة بالسماح للخاضع للضريبة بالتصريح بقيمة رقم الأعمال المتوقع بنفسه، وكذا توفير نمط دفع مبسط سواء كليا أو بالتقسيط فضلا عن تمكينهم من فترة اختيار للنظام الحقيقي يمتد الى ثلاث سنوات.
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الإجراء يخص الخاضعين للضريبة الجزافية
دفع الضرائب بالتقسيط بداية من 30 جوان
سميرة بلعمري
حددت المديرية العامة للضرائب 30 جوان الجاري كآخر اجل، للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، قصد التصريح برقم أعمالهم المتوقع تحقيقه للسنة الجارية، وأقرت المديرية أليات جديدة لضمان تحصيل ضرائبها لدى هؤلاء،منها الدفع بالتقسيط المريح بعد دفع أول شطر من الضريبة.
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وعلمت "الشروق" من مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن هذه الأخيرة، راسلت المديرية العامة للضرائب، وأمرتها بضرورة اعتماد جميع الآليات المتاحة لضمان تحصيل الضرائب، وذلك في سياق خطة الحكومة توسيع الوعاء الضريبي، لجعل الجباية العادية في المستوى الذي يمكنها من تعويض خسارة الخزينة جراء تراجع أسعار النفط، وإنكماش الجباية البترولية، في وقت حددت وزارة المالية آخر يوم من الشهر الجاري، كآخر أجل بالنسبة للتجار والمتعاملين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، للتصريح برقم أعمالهم المتوقع لهذه السنة.
ومن الناحية الإجرائية وبحسب ما تتضمنه النصوص التطبيقية بالنسبة لدفع هذا النوع من الضرائب، فيتعين على كل خاضع لهذه الضريبة دفع هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب المتواجدين في منطقة النشاط. ولدى إيداع رقم الأعمال المتوقع يقوم الخاضعون لهذه الضريبة والذين يمكنهم تحميل الاستمارة من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب بالدفع الكامل للضريبة الجزافية الوحيدة بما يتناسب مع الرقم المصرح به.
وقصد إضفاء نوع من المرونة على إجراءات تحصيل الضرائب وضعت المديرية إستثناءات، منها تمكين الخاضعين للضريبة من القيام بالدفع المقسط من خلال دفع نسبة 50 بالمائة من قيمة هذه الضريبة، وذلك عند إيداع التصريح، اما النصف المتبقي من الضريبة فيمكن للمعني دفعها على مرتين، الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و15 سبتمبر المقبل والجزء الثاني بين الفاتح و15 ديسمبر المقبل.
أما الشباب المقاول التابع لمختلف أجهزة دعم التشغيل أي أصحاب مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، فإنهم يظلون خاضعين لمبدأ دفع حد أدنى من الضريبة عند مستوى 50 بالمائة فقط من قيمة الضريبة المحددة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وفي حالة ما إذا صادف آخر أجل للدفع يوم عطلة رسمي فإن الدفع يؤجل إلى أول يوم عمل يلي آخر أجل.
وفي الجانب المتعلق بالخاضعين الجدد للضريبة الجزافية الوحيدة فإنه يتوجب عليهم التصريح برقم الأعمال المتوقع وذلك قبل 31 ديسمبر من سنة بدأ النشاط ودفع قيمة الضريبة تلقائيا تضيف الوزارة.
الضريبة الجزافية الوحيدة التي تعد إلزامية بالنسبة لمليون ونصف مليون شخصن أقرها قانون المالية لسنة 2007، لا يمكن أن تقل عن الحد الأدنى والمحدد عند10 ألاف دينار، كما أن هذه الضريبة شهدت تخفيفات وتبسيطات معتبرة في الإجراءات خلال قوانين المالية، الأمر الذي جعلها تحمل طابع "ضريبة عصرية" ويتعلق الامر بإمكانية استبدال الرسم على القيمة المضافة الرسم على النشاط المهني الضريبة على الدخل الإجمالي الضريبة على أرباح الشركات بالضريبة الجزافية الوحيدة بالسماح للخاضع للضريبة بالتصريح بقيمة رقم الأعمال المتوقع بنفسه، وكذا توفير نمط دفع مبسط سواء كليا أو بالتقسيط فضلا عن تمكينهم من فترة اختيار للنظام الحقيقي يمتد الى ثلاث سنوات.