يصل التمويل إلى 6 ملايير سنتيم تناسبا مع الدخل الفردي قروض "حلال" لعمال الجوية الجزائرية لإقتناء سيارات هيونداي وفولسفاغن وعقارات!

وقعت نقابة عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومصرف السلام ـ الجزائر على مذكرة تفاهم لتمكين العمال والموظفين من شراء سيارات محلية الصنع كهيونداي، ورنو، وفولسفاغن، وسيات، وفقا لصيغة الدفع بالتقسيط لمدة 60 شهرا، بالإضافة إلى عملية تمويل شراء أو تهيئة أو بناء أو توسيع عقار وقد يصل مبلغ التمويل إلى 6 ملايير سنتيم تناسبا مع الدخل الفردي.

أفاد بيان صحفي لمصرف السلام- الجزائر، الأربعاء، تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الأخير ممثلا في رئيس قطاع التطوير التجاري سفيان جبايلي، وقع اتفاقية مع نقابة عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية ممثلة في رئيسها سعيد تعاونين.

وتدخل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في نطاق تنفيذ الإطار التنظيمي الذي يحكم التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري المخصص لعمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ويسمح الاتفاق بتقديم السلام منتج تيسير الخاص بالتمويل الاستهلاكي وفقا لصيغة الدفع بالتقسيط لمدة 60 شهرا الذي يسمح بتمويل اقتناء سيارات مركبة محليا من خلال تعاقد مصرف السلام مع المنتجين المحليين لسيارات هيونداي، رونو، فولسفاغن وسيات.

في حين يكمن منتج "دار السلام" لتمويل شراء أو تهيئة أو بناء أو توسيع عقار عبر عدة صيغ كالبيع الآجل، الاستصناع والإجارة الموصوفة في الذمة، وقد يصل مبلغ التمويل إلى 60 مليون دينار أي 6 ملايير سنتيم تناسبا مع الدخل الفردي، وعمر الموظف ومدة التمويل التي تمتد إلى غاية 25 عاما.

ويؤكد البيان الصحفي أنه ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكن لموظفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية الاستفادة مجانا من عدة خدمات مصرفية مبتكرة على غرار الخدمات المصرفية عن بعد، بطاقة الدفع الإلكترونية، بطاقة الادخار، خدمة الدفع عبر الإنترنت لتسديد الفواتير والمشتريات ولإتمام عرضه.

واقترح مصرف السلام- الجزائر على موظفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية دفتر توفير يسمح لهم بتنمية مدخراتهم من خلال صيغة المضاربة، حيث بلغت عوائده السنوية معدل 3.05٪ نهاية سنة 2016.

وأفاد البيان أن مصرف السلام ـ الجزائر المتواجد في العاصمة والبليدة ووهران وسطيف وقسنطينة، سيواصل المضي وفق استراتيجيته للتوسع والتقرب أكثر من متعامليه. لافتا إلى أنه يخطط حاليا لزيادة عدد فروعه خلال سنة 2017 ليتجاوز 15 فرعا، وسيتم افتتاح 3 فروع جديدة في العاصمة (سطاوالي -سيدي يحيى وبشارع حسيبة)، و5 فروع قيد التهيئة في جميع أنحاء الوطن (عنابة، أدرار، ورقلة، بسكرة، باتنة، عين وسارة) كجزء من استراتيجية الانتشار الجغرافي لشبكة الفروع وزيادة حجم الحسابات والخدمات البنكية.