الأمم المتحدة: "داعش" يقتل مئات من الفارين من الموصل

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن لديه تقارير عن "تصاعد كبير" في أعداد المدنيين العراقيين الذين يقتلهم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أثناء فرارهم من الموصل.

وأضاف المكتب، أن لديه أيضاً تقارير عن سقوط ما بين 50 و80 قتيلاً في ضربة جوية لمنطقة الزنجيلي في 31 ماي.

وقال المكتب في بيان: "تشير تقارير موثوق بها إلى مقتل أكثر من 231 مدنياً أثناء محاولتهم الفرار من غرب الموصل منذ 26 ماي من بينهم 204 على الأقل خلال ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي وحده".