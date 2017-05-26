يتوجه أكثر من 47 مليون بريطاني إلى مراكز الاقتراع، الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة للتصويت في انتخابات تشريعية مبكرة قبل المفاوضات حول خروج البلاد من الإتحاد الأوروبي.
وستفتح مراكز الاقتراع من الساعة السابعة إلى الساعة 22:00 (06:00 إلى 21:00 ت.غ) في المملكة المتحدة التي هزتها ثلاثة اعتداءات أسفرت عن سقوط 35 قتيلاً خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وقالت السلطات، أنها ستفرض إجراءات أمنية "بالغة المرونة" في لندن ليتاح نشر قوات للشرطة بالسرعة القصوى، بعد خمسة أيام على اعتداء أسفر عن سقوط ثمانية قتلى في العاصمة البريطانية.
ولن تصدر أي أرقام عن استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت. أما النتيجة النهائية فيفترض أن تعلن، فجر الجمعة.
ويجري هذا الاقتراع قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولاية رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي التي تأمل في تعزيز أغلبيتها في مجلس العموم لتتمكن من التفاوض من موقع قوة بشأن بريكست مع الدول الـ27 الأخرى في الإتحاد الأوروبي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المحافظين، لكن استطلاعات الرأي تكشف أن الفارق بينهم وبين العماليين بقيادة جيريمي كوربن تقلص بمقدار النصف على الأقل، بعدما كان أكثر من عشرين نقطة عند الإعلان عن الانتخابات المبكرة في أفريل الماضي.
ويصعب معرفة تأثير الاعتداءات على الاقتراع.
ويرى المحللون، أن المحافظين الذين يعتبرون "أكثر صلابة" في القضايا الأمنية يواجهون انتقادات لأنهم لم يتمكنوا من منع وقوع هذه الهجمات ولأنهم ألغوا عشرين ألف وظيفة في أجهزة الشرطة منذ 2010.
ويتجاوز رهان الانتخابات إلى حد كبير حدود البلاد بما أن الإتحاد الأوروبي يريد أن يبدأ في أقرب وقت ممكن المفاوضات حول بريكست.
وتأمل تيريزا ماي التي تولت رئاسة الحكومة خلفاً لديفيد كاميرون بعد الاستفتاء حول الخروج من الإتحاد الأوروبي في 2016، في تعزيز الأغلبية التي تتمتع بها في البرلمان بفارق 17 صوتاً لتتجنب أي تمرد في معسكرها عند التفاوض حول بريكست "شاق".
أما خصمها العمالي جيريمي كوربن أحد أعمدة الجناح اليساري في حزب العمال ولم يشغل في الماضي أي منصب وزاري، فلا يشكك في "بريكست كواقع"، لكنه يريد تبني موقفاً أكثر تصالحاً مع المفوضية الأوروبية والمحافظة على منفذ إلى السوق الأوروبية الواحدة.
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بريطانيا: انتخابات برلمانية وسط إجراءات أمنية مشددة
أ ف ب - الشروق أونلاين
يتوجه أكثر من 47 مليون بريطاني إلى مراكز الاقتراع، الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة للتصويت في انتخابات تشريعية مبكرة قبل المفاوضات حول خروج البلاد من الإتحاد الأوروبي.
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وستفتح مراكز الاقتراع من الساعة السابعة إلى الساعة 22:00 (06:00 إلى 21:00 ت.غ) في المملكة المتحدة التي هزتها ثلاثة اعتداءات أسفرت عن سقوط 35 قتيلاً خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وقالت السلطات، أنها ستفرض إجراءات أمنية "بالغة المرونة" في لندن ليتاح نشر قوات للشرطة بالسرعة القصوى، بعد خمسة أيام على اعتداء أسفر عن سقوط ثمانية قتلى في العاصمة البريطانية.
ولن تصدر أي أرقام عن استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت. أما النتيجة النهائية فيفترض أن تعلن، فجر الجمعة.
ويجري هذا الاقتراع قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولاية رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي التي تأمل في تعزيز أغلبيتها في مجلس العموم لتتمكن من التفاوض من موقع قوة بشأن بريكست مع الدول الـ27 الأخرى في الإتحاد الأوروبي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المحافظين، لكن استطلاعات الرأي تكشف أن الفارق بينهم وبين العماليين بقيادة جيريمي كوربن تقلص بمقدار النصف على الأقل، بعدما كان أكثر من عشرين نقطة عند الإعلان عن الانتخابات المبكرة في أفريل الماضي.
ويصعب معرفة تأثير الاعتداءات على الاقتراع.
ويرى المحللون، أن المحافظين الذين يعتبرون "أكثر صلابة" في القضايا الأمنية يواجهون انتقادات لأنهم لم يتمكنوا من منع وقوع هذه الهجمات ولأنهم ألغوا عشرين ألف وظيفة في أجهزة الشرطة منذ 2010.
ويتجاوز رهان الانتخابات إلى حد كبير حدود البلاد بما أن الإتحاد الأوروبي يريد أن يبدأ في أقرب وقت ممكن المفاوضات حول بريكست.
وتأمل تيريزا ماي التي تولت رئاسة الحكومة خلفاً لديفيد كاميرون بعد الاستفتاء حول الخروج من الإتحاد الأوروبي في 2016، في تعزيز الأغلبية التي تتمتع بها في البرلمان بفارق 17 صوتاً لتتجنب أي تمرد في معسكرها عند التفاوض حول بريكست "شاق".
أما خصمها العمالي جيريمي كوربن أحد أعمدة الجناح اليساري في حزب العمال ولم يشغل في الماضي أي منصب وزاري، فلا يشكك في "بريكست كواقع"، لكنه يريد تبني موقفاً أكثر تصالحاً مع المفوضية الأوروبية والمحافظة على منفذ إلى السوق الأوروبية الواحدة.