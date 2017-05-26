أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا، خمسة (5) أشخاص مشتبه فيهم وحجز 23 كلغ من مخدرات القنب الهندي في قضيتين منفصلتين.
وأفاد رئيس فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية، الملازم الأول للشرطة ر. عبد الله في تصريح للصحافة أنه في عملية نوعية تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية من تفكيك مجموعتين إجراميتين مع حجز 23 كلغ من مخدرات القنب الهندي تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 1 مليار سنتيم.
كما تم في ذات العملية حجز مبلغ مالي يقدر ب420.000 دج وهي من عائدات الاتجار بهذه السموم فضلا على حجز مركبة لافتا إلى أن المخدرات المحجوزة مصدرها ولاية حدودية من الجهة الغربية للوطن.
وتتعلق القضية الأولى بجناية الترويج والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة تنشط على مستوى منطقة الحراش وحسين داي وصولا إلى منطقة الدويرة بالعاصمة، حيث تم توقيف 3 أشخاص.
أما بالنسبة للقضية الثانية فهي تتعلق بجناية تكوين جماعة إجرامية والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية تنشط انطلاقا من ولاية بومرداس لتقوم بالترويج لهاته السموم على مستوى منطقة باب الوادي، حيث تمكنت ذات الفرقة من توقيف 2 شخصين.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة صباح الخميس، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، يضيف ذات المصدر.
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حجز 23 كلغ من القنب الهندي
تفكيك عصابتين تتاجران بالمخدرات بالعاصمة
الشروق أون لاين
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا، خمسة (5) أشخاص مشتبه فيهم وحجز 23 كلغ من مخدرات القنب الهندي في قضيتين منفصلتين.
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وأفاد رئيس فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية، الملازم الأول للشرطة ر. عبد الله في تصريح للصحافة أنه في عملية نوعية تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية من تفكيك مجموعتين إجراميتين مع حجز 23 كلغ من مخدرات القنب الهندي تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 1 مليار سنتيم.
كما تم في ذات العملية حجز مبلغ مالي يقدر ب420.000 دج وهي من عائدات الاتجار بهذه السموم فضلا على حجز مركبة لافتا إلى أن المخدرات المحجوزة مصدرها ولاية حدودية من الجهة الغربية للوطن.
وتتعلق القضية الأولى بجناية الترويج والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة تنشط على مستوى منطقة الحراش وحسين داي وصولا إلى منطقة الدويرة بالعاصمة، حيث تم توقيف 3 أشخاص.
أما بالنسبة للقضية الثانية فهي تتعلق بجناية تكوين جماعة إجرامية والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية تنشط انطلاقا من ولاية بومرداس لتقوم بالترويج لهاته السموم على مستوى منطقة باب الوادي، حيث تمكنت ذات الفرقة من توقيف 2 شخصين.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة صباح الخميس، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، يضيف ذات المصدر.