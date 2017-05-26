كوريا الشمالية تختبر صواريخ مضادة للسفن

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز مضادة للسفن قبالة ساحلها الشرقي، حسب ما ذكر الجيش في كوريا الجنوبية، الخميس.

وقال الجيش، إنه يبدو أنها صواريخ قصيرة المدى تم إطلاقها، صباح الخميس، من مدينة وونسان لتحلق لمسافة نحو 200 كيلومتر قبل أن تسقط في المياه.

وقد أثارت التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية هذا العام، والتي لم تكن كلها ناجحة ولكنها خرقت عقوبات الأمم المتحدة، ذعراً دولياً.

يذكر أن الصواريخ المضادة للسفن هي صواريخ موجهة، ويعتقد الخبراء أن كوريا الشمالية اختبرت سابقا صواريخ باليستية مضادة للسفن دون نجاح.

وفي 29 ماي الماضي، أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً من طراز سكود من نفس الموقع والذي حلق نحو 450 كيلومتراً.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة الماضي، مشروع قرار أمريكياً جديداً بفرض مزيد من العقوبات على بعض المسؤولين الكوريين الشماليين وكيانات تابعة لبيونغ يانغ.

كما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة رداً على هذه التجارب الصاروخية. وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصادر عسكرية أمريكية قولها، إن حاملتي طائرات أمريكيتين قامتا مؤخراً بمناورات بحرية في بحر اليابان.

ومع ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء، تعليق نشر المزيد من نظام الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ "ثاد" المثير للجدل حتى تكتمل عملية تقييم البيئة.

وتختبر بيونغ يانغ صواريخها بوتيرة غير مسبوقة. ويخشى الخبراء من أن الاختبارات تشير إلى التقدم نحو الهدف النهائي لكوريا الشمالية المتمثل في وضع رأس حربي نووي على صاروخ يمكن أن يصل لأراضي الولايات المتحدة.