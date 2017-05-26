تغيّر النظام الغذائي من العشب إلى الأعلاف وراء انتشار الوباء نفوق المئات من رؤوس الماشية في بلعباس بسبب داء النقر

يعيش الموالون المتمركزون بالمناطق الجنوبية لولاية سيدي بلعباس حالة غضب واستياء، عقب نفوق المئات من رؤوس الماشية بسبب استفحال مرض " النقر" الذي اتسعت رقعة انتشاره في الآونة الأخيرة، بعدما ظهر في بادئ الأمر في دائرة مرحوم وبلدياتها.

وربطت المصالح البيطرية سبب الانتشار السريع لهذا الداء إلى تغيير النظام الغذائي للمواشي من العشب إلى تناول الأعلاف الجافة والمستحضرة، ناهيك عن عدم احترام العديد من المربين لطريقة استعمال الأعلاف والتي يجب أن تمر عبر مراحل هامة بدءا بحلقة التبريد ومرورا بالاستعانة بالبيطري. جميعها عوامل أدت حسب المصالح المعنية إلى مساعدة هذا الداء على التفشي في ظل عدم فعالية العلاج المعتمد مما ساهم في هلاك مئات المواشي في فترة وجيزة. كما لم تستبعد ذات الجهات أن يكون للتقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها الولاية دور في استفحال ظهور وانتشار المرض.

بالمقابل دعا الموالون الجهات البيطرية إلى ضرورة وضع مخطط علاجي استعجالي لوضع حد لتفشي هذا الداء خاصة بعد اتساع رقعته التي شملت جل ولايات الجنوب التي تمتاز بالطابع الصحراوي. وصرح الموالون بان هذا الوضع الصعب سيدفعهم إلى الهجرة إلى البلديات الشمالية بحثا عن مساحات رعي واسعة بعدما تقلصت تلك المخصصة لهم. وما زاد من معاناة مربي الماشية عدم وجود تعاونية للحبوب الجافة ببلدية مرحوم التي تعتبر اكبر بلديات الجنوب كما تتوفر على اكبر ثروة حيوانية؛ ففي ذات السياق طالب الفلاحون و مربو المواشي بالمنطقة المسؤول الأول عن ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ الوعود التي منحها سابقيه بشأن إنشاء تعاونية للحبوب الجافة ببلديتهم للحد من معاناتهم المتواصلة في توفير الأغذية لمواشيهم.