انفجار في مجمع السفارة الأمريكية في أوكرانيا

قالت الشرطة الأوكرانية، إن عبوة ناسفة انفجرت في مجمع السفارة الأمريكية في العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح الخميس، مما تسبب في إصابة شخص.

وأضافت الشرطة، أن مهاجماً ألقى العبوة من فوق سياج المجمع بعد منتصف الليل مباشرة ووصفت الهجوم بالإرهابي.

وأوضحت شرطة كييف في بيان، أنه تم التعامل مع الهجوم وأنها بدأت التحقيقات حول ملابساته وتحديد هوية المنفذ.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أوكسانا بليشهيك، إن "التحقيقات لم تتوصل حتى اللحظة إلى هوية المنفذ، كما لم يتم بعد تحديد المادة المستخدمة في التفجير".