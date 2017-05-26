سجلت ارتفاعا مقارنة بسنة 2016 89.38 بالمائة نسبة النجاح في شهادة "السانكيام"

أعلنت وزارة التربية الوطنية، الخميس، أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الإبتدائي بلغت 89.38 بالمائة على المستوى الوطني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة عن السنة الماضية 2016 أين بلغت 99. 79 بالمائة.

وكتبت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن نسبة النجاح في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة 2017 بلغت 89.38 بالمائة، فيما بلغت نسبة الانتقال 93.91 بالمائة.

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وكانت الوزيرة قد أشارت، مؤخرا، إلى أن المترشحين سيجتازون الامتحان الذي يسمح لهم بالانتقال إلى الطور المتوسط في مؤسساتهم وذلك للسنة الثانية على التوالي حفاظا على الاستقرار النفسي للمترشحين في هذه المرحلة العمرية الصغيرة.

كما استبعدت بن غبريط، تنظيم دورة استدراكية لهذا الامتحان فيما سيتم اللجوء إلى احتساب معدلات الامتحانات الفصلية للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5 من 10.

وبلغ عدد المترشحين في هذه الدورة حسب وزارة التربية الوطنية 760.652 مترشحا تمثل نسبة الإناث 47,93 بالمائة و قد ارتفع عدد المترشحين للدورة مقارنة بالدورة السابقة بـ 55.192 مترشحا.

وتم توزيع المترشحين عبر 13.688 مركز إجراء تم تأطيرهم من طرف 160.880 أستاذا.

وتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة نهاية الطور الابتدائي الخميس، ابتداء من الساعة الثانية زوالا على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط التالي (http://cinq.onec.dz)، على أن يتم بعدها نشرها على مستوى المؤسسات التربوية.