أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان، الأربعاء، ازدياد الجرائم التي تستهدف مسلمين في العاصمة البريطانية خمسة أضعاف منذ اعتداء جسر لندن، محذراً من أن الشرطة لن تتسامح تجاه هذا النوع من الجرائم، كما نقلت وكالة فرانس برس.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس البلدية، إن "الإحصاءات المؤقتة في 6 جوان تظهر ارتفاعاً بنسبة 40 في المائة في الحوادث العنصرية، بالمقارنة مع المعدل اليومي هذا العام، وزيادة بخمسة أضعاف في عدد الحوادث المتعلقة بالإسلاموفوبيا".
وقال البيان، أنه تم تسجيل 54 حادثاً عنصرياً، الثلاثاء، مقارنة بمعدل يومي من 38 حادثة حتى الآن عام 2017.
وكانت عشرون حادثة منها ضد مسلمين، وهذا أعلى من المعدل اليومي لعام 2017 البالغ 3.5 في المائة.
وقال البيان: "هذا أعلى معدل لحوادث الإسلاموفوبيا في سنة 2017 حتى الآن"، مضيفاً أنه أعلى من المعدلات بعد هجمات نوفمبر 2015 في باريس حيث قتل 130 شخصاً".
ودعا خان على صفحته في فيسبوك سكان لندن "إلى الإتحاد وإرسال رسالة واضحة إلى العالم بأن مدينتنا لن تكون يوماً منقسمة بسبب هؤلاء القبيحين الذين يسعون إلى إيذائنا وتدمير أسلوب حياتنا".
وأضاف "كما ستفعل الشرطة كل ما هو ممكن لاقتلاع التطرف من المدينة، كذلك سوف تأخذ منهجاً لا تسامح فيه مع جريمة الكراهية".
وقتل ثمانية أشخاص، السبت، عندما هاجم ثلاثة متشددين المشاة على جسر لندن والساهرين في منطقة بورو ماركت المجاورة.
وقتلت الشرطة المهاجمين الثلاثة خورام بات ورشيد رضوان ويوسف زغبة.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لاحقاً المسؤولية عن الاعتداء.
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ارتفاع الجرائم ضد المسلمين في لندن
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان، الأربعاء، ازدياد الجرائم التي تستهدف مسلمين في العاصمة البريطانية خمسة أضعاف منذ اعتداء جسر لندن، محذراً من أن الشرطة لن تتسامح تجاه هذا النوع من الجرائم، كما نقلت وكالة فرانس برس.
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وقال بيان صادر عن مكتب رئيس البلدية، إن "الإحصاءات المؤقتة في 6 جوان تظهر ارتفاعاً بنسبة 40 في المائة في الحوادث العنصرية، بالمقارنة مع المعدل اليومي هذا العام، وزيادة بخمسة أضعاف في عدد الحوادث المتعلقة بالإسلاموفوبيا".
وقال البيان، أنه تم تسجيل 54 حادثاً عنصرياً، الثلاثاء، مقارنة بمعدل يومي من 38 حادثة حتى الآن عام 2017.
وكانت عشرون حادثة منها ضد مسلمين، وهذا أعلى من المعدل اليومي لعام 2017 البالغ 3.5 في المائة.
وقال البيان: "هذا أعلى معدل لحوادث الإسلاموفوبيا في سنة 2017 حتى الآن"، مضيفاً أنه أعلى من المعدلات بعد هجمات نوفمبر 2015 في باريس حيث قتل 130 شخصاً".
ودعا خان على صفحته في فيسبوك سكان لندن "إلى الإتحاد وإرسال رسالة واضحة إلى العالم بأن مدينتنا لن تكون يوماً منقسمة بسبب هؤلاء القبيحين الذين يسعون إلى إيذائنا وتدمير أسلوب حياتنا".
وأضاف "كما ستفعل الشرطة كل ما هو ممكن لاقتلاع التطرف من المدينة، كذلك سوف تأخذ منهجاً لا تسامح فيه مع جريمة الكراهية".
وقتل ثمانية أشخاص، السبت، عندما هاجم ثلاثة متشددين المشاة على جسر لندن والساهرين في منطقة بورو ماركت المجاورة.
وقتلت الشرطة المهاجمين الثلاثة خورام بات ورشيد رضوان ويوسف زغبة.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لاحقاً المسؤولية عن الاعتداء.