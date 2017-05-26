البحرين تحذر وسائل إعلامها من نشر آراء مؤيدة لقطر

أ ف ب - الشروق أونلاين

حذرت السلطات البحرينية، الخميس، وسائل الإعلام المحلية من نشر آراء مؤيدة لسياسة قطر، ملوحة بإجراءات قانونية ومساءلة "جنائية وإدارية" بحق المخالفين، من دون توضح طبيعة هذه الإجراءات.

ونبهت وزارة الإعلام البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الالتزام بموقف المملكة المعلن وبعدم نشر ما يتضمن مساساً بمصالحها العليا المستهدفة من تلك الإجراءات".

وحذرت "من نشر أو تداول ما يشكل اعتراضاً على قرارات المملكة أو الدول المتضامنة معها في هذا الشأن، مما يتضمن في محتواه ما ينال من هيبة البلاد واعتبارها، أو مسايرة لسياسة دولة قطر أو تبريرها، أياً كانت وسيلة النشر والتداول".

وأكدت الوزارة، أنها ستتخذ "إجراءاتها القانونية حيال كل من ينسب إليه المنشور من ذلك القبيل أو يسهم في نشره بأية صورة، وإخضاعه للمساءلة الجنائية والإدارية بحسب الأحوال"، من دون توضح طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لمعاقبة المخالفين.

والاثنين، اتهمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها. وانضمت في وقت لاحق دول أخرى إلى هذه المقاطعة.

وتواجه قطر، الدولة الصغيرة التي أثبتت حضورها على الساحة الدولية بفضل ثرواتها الهائلة من الغاز والنفط، اتهامات متكررة بالتقاعس في مكافحة تمويل الإرهاب، لكنها تنفي هذه الاتهامات على الدوام.

والأربعاء، حذر النائب العام في الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي من إظهار تعاطف مع قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحاً بعقوبة السجن وبفرض غرامة مالية على المخالفين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فيفري 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادها الشيعة الذين يطالبون بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سُّنية.

وأعلنت الحكومة البحرينية، الأحد، وقف صدور وتداول صحيفة "الوسط" المستقلة حتى إشعار آخر بعد اتهامها بـ"نشر وبث ما يثير الفرقة".