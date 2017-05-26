قطر تنشر نتائج التحقيق في قرصنة وكالتها الرسمية

نشرت قطر النتائج الأولية للتحقيقات في عملية القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء الرسمية (قنا) وتسببت بأزمة بين الدوحة وثلاث من جاراتها الخليجيات ومصر، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها، كما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان، إن عملية القرصنة بدأت في أفريل الماضي، أي قبل شهر من وضع تصريحات منسوبة إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على موقع الوكالة.

وأضافت أن القراصنة استغلوا ثغرة في موقع الوكالة لاختراقه، وأنهم استخدموا تقنيات عالية وأساليب مبتكرة في جريمتهم.

وعبرت الوزارة عن "شكرها وتقديرها للتعاون المثمر" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن محققين أمريكيين القول، إن قراصنة من روسيا ربما اخترقوا وكالة الأنباء القطرية، لكن موسكو دحضت هذه الأنباء وقالت إنها "مزاعم كاذبة".