نشرت قطر النتائج الأولية للتحقيقات في عملية القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء الرسمية (قنا) وتسببت بأزمة بين الدوحة وثلاث من جاراتها الخليجيات ومصر، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها، كما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس.
وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان، إن عملية القرصنة بدأت في أفريل الماضي، أي قبل شهر من وضع تصريحات منسوبة إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على موقع الوكالة.
وأضافت أن القراصنة استغلوا ثغرة في موقع الوكالة لاختراقه، وأنهم استخدموا تقنيات عالية وأساليب مبتكرة في جريمتهم.
وعبرت الوزارة عن "شكرها وتقديرها للتعاون المثمر" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة.
وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن محققين أمريكيين القول، إن قراصنة من روسيا ربما اخترقوا وكالة الأنباء القطرية، لكن موسكو دحضت هذه الأنباء وقالت إنها "مزاعم كاذبة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1السعودية تطالب قطر بوقف دعم حماس!
2أزمة الخليج تحدث شرخا بين علماء الأمة
3"وضع حماس في خانة الإرهاب انهيارٌ خلقي وقِيَمي"
4البرلمان التركي يوافق على نشر قوات عسكرية في قطر
5انفجار في مجمع السفارة الأمريكية في أوكرانيا
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
تحيّتان و (.....)
عمار يزلي
فتنة الدجال قبل الآجال
جمال لعلامي
"التشيبا" تحت الحصار!
رشيد ولد بوسيافة
إلاّ المقاومة يا جبير!
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
قطر تنشر نتائج التحقيق في قرصنة وكالتها الرسمية
وكالات - الشروق أونلاين
نشرت قطر النتائج الأولية للتحقيقات في عملية القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء الرسمية (قنا) وتسببت بأزمة بين الدوحة وثلاث من جاراتها الخليجيات ومصر، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها، كما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس.
تغطيات ذات صلة
القسام تعلن عن استشهاد أحد قادتها في رفح
قطر تنشر نتائج التحقيق في قرصنة وكالتها الرسمية
البحرين تحذر وسائل إعلامها من نشر آراء مؤيدة لقطر
ارتفاع الجرائم ضد المسلمين في لندن
انفجار في مجمع السفارة الأمريكية في أوكرانيا
وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان، إن عملية القرصنة بدأت في أفريل الماضي، أي قبل شهر من وضع تصريحات منسوبة إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على موقع الوكالة.
وأضافت أن القراصنة استغلوا ثغرة في موقع الوكالة لاختراقه، وأنهم استخدموا تقنيات عالية وأساليب مبتكرة في جريمتهم.
وعبرت الوزارة عن "شكرها وتقديرها للتعاون المثمر" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة.
وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن محققين أمريكيين القول، إن قراصنة من روسيا ربما اخترقوا وكالة الأنباء القطرية، لكن موسكو دحضت هذه الأنباء وقالت إنها "مزاعم كاذبة".