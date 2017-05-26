في "انفجار عرضي" القسام تعلن عن استشهاد أحد قادتها في رفح

استشهد قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وأصيب أربعة أشخاص بجروح في "انفجار عرضي" وقع، ليل الأربعاء-الخميس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أعلنت القسام ووزارة الصحة في القطاع.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: "استشهد إبراهيم حسين أبو النجا (51 عاماً) وأصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة في انفجار عرضي في رفح".

وأضاف أن الشهيد والجرحى الأربعة نقلوا إلى مستشفى "أبو يوسف النجار" في رفح.

بدورها، أكدت كتائب القسام في بيان، أن أبو النجا هو "أحد قادتها الميدانيين وارتقى شهيداً في انفجار عرضي"، دون مزيد من التفاصيل.

وشيعت حشود غفيرة من رفح، ظهر الخميس، جثمان الشهيد القسامي القائد أبو نجا. وتقدم المشاركين في موكب الوداع عدد قيادات من الحركة إلى جانب العشرات من أعضاء كتائب القسام، كما شارك المئات من المواطنين في التشييع، حيث صلّت الجموع الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد "العودة" وسط رفح.

وحسب مصادر محلية في رفح، فإن أبو النجا الذي كان في السابق مسؤولاً في القسام عن أمن الحدود بين قطاع غزة ومصر "استشهد أثناء الإعداد" لعبوات وتجهيزات قتالية.

واستشهد العديد من المقاومين الفلسطينيين خصوصاً من القسام في حوادث مختلفة في قطاع غزة خلال عمليات الإعداد والتجهيز لعبوات وأدوات قتالية.