استشهد قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وأصيب أربعة أشخاص بجروح في "انفجار عرضي" وقع، ليل الأربعاء-الخميس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أعلنت القسام ووزارة الصحة في القطاع.
وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: "استشهد إبراهيم حسين أبو النجا (51 عاماً) وأصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة في انفجار عرضي في رفح".
وأضاف أن الشهيد والجرحى الأربعة نقلوا إلى مستشفى "أبو يوسف النجار" في رفح.
بدورها، أكدت كتائب القسام في بيان، أن أبو النجا هو "أحد قادتها الميدانيين وارتقى شهيداً في انفجار عرضي"، دون مزيد من التفاصيل.
وشيعت حشود غفيرة من رفح، ظهر الخميس، جثمان الشهيد القسامي القائد أبو نجا. وتقدم المشاركين في موكب الوداع عدد قيادات من الحركة إلى جانب العشرات من أعضاء كتائب القسام، كما شارك المئات من المواطنين في التشييع، حيث صلّت الجموع الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد "العودة" وسط رفح.
وحسب مصادر محلية في رفح، فإن أبو النجا الذي كان في السابق مسؤولاً في القسام عن أمن الحدود بين قطاع غزة ومصر "استشهد أثناء الإعداد" لعبوات وتجهيزات قتالية.
واستشهد العديد من المقاومين الفلسطينيين خصوصاً من القسام في حوادث مختلفة في قطاع غزة خلال عمليات الإعداد والتجهيز لعبوات وأدوات قتالية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1السعودية تطالب قطر بوقف دعم حماس!
2أزمة الخليج تحدث شرخا بين علماء الأمة
3"وضع حماس في خانة الإرهاب انهيارٌ خلقي وقِيَمي"
4البرلمان التركي يوافق على نشر قوات عسكرية في قطر
5انفجار في مجمع السفارة الأمريكية في أوكرانيا
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
تحيّتان و (.....)
عمار يزلي
فتنة الدجال قبل الآجال
جمال لعلامي
"التشيبا" تحت الحصار!
رشيد ولد بوسيافة
إلاّ المقاومة يا جبير!
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
في "انفجار عرضي"
القسام تعلن عن استشهاد أحد قادتها في رفح
وكالات - الشروق أونلاين
استشهد قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وأصيب أربعة أشخاص بجروح في "انفجار عرضي" وقع، ليل الأربعاء-الخميس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أعلنت القسام ووزارة الصحة في القطاع.
تغطيات ذات صلة
القسام تعلن عن استشهاد أحد قادتها في رفح
قطر تنشر نتائج التحقيق في قرصنة وكالتها الرسمية
البحرين تحذر وسائل إعلامها من نشر آراء مؤيدة لقطر
ارتفاع الجرائم ضد المسلمين في لندن
انفجار في مجمع السفارة الأمريكية في أوكرانيا
وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: "استشهد إبراهيم حسين أبو النجا (51 عاماً) وأصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة في انفجار عرضي في رفح".
وأضاف أن الشهيد والجرحى الأربعة نقلوا إلى مستشفى "أبو يوسف النجار" في رفح.
بدورها، أكدت كتائب القسام في بيان، أن أبو النجا هو "أحد قادتها الميدانيين وارتقى شهيداً في انفجار عرضي"، دون مزيد من التفاصيل.
وشيعت حشود غفيرة من رفح، ظهر الخميس، جثمان الشهيد القسامي القائد أبو نجا. وتقدم المشاركين في موكب الوداع عدد قيادات من الحركة إلى جانب العشرات من أعضاء كتائب القسام، كما شارك المئات من المواطنين في التشييع، حيث صلّت الجموع الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد "العودة" وسط رفح.
وحسب مصادر محلية في رفح، فإن أبو النجا الذي كان في السابق مسؤولاً في القسام عن أمن الحدود بين قطاع غزة ومصر "استشهد أثناء الإعداد" لعبوات وتجهيزات قتالية.
واستشهد العديد من المقاومين الفلسطينيين خصوصاً من القسام في حوادث مختلفة في قطاع غزة خلال عمليات الإعداد والتجهيز لعبوات وأدوات قتالية.