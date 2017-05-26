تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، من ضبط سيارة نفعية مُحملة بـ 4 قناطير و19 كيلوغرام من الكيف المعالج، بولاية بسكرة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنّ العملية التي أسفرت على حجز كميات كبيرة من الكيف المعالج، جاءت في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت أيضا عناصر الدرك الوطني لولاية غرداية، من حجز قرابة الـ 6 كيلوغرامات من القنب الهندي، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني لولاية تمنراست، بارون مخدرات بحوزته أزيد من 28 كيلوغراما من المخدرات ببلدية عين أمقل.
فيما ضبط عناصر حرس الحدود والدرك الوطني كميات أخرى تقدر بـ4 قناطير و27 كيلوغرام بولاية تلمسان.
وحسب البيان، نجحت عناصر الجيش الوطني الشعبي في إيقاف 144 مهاجر غير شرعيا من جنسيات إفريقية مختلفة.
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حجز أزيد من 8 قناطير من الكيف
توقيف بارون مخدرات ببسكرة وتلمسان
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، من ضبط سيارة نفعية مُحملة بـ 4 قناطير و19 كيلوغرام من الكيف المعالج، بولاية بسكرة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنّ العملية التي أسفرت على حجز كميات كبيرة من الكيف المعالج، جاءت في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت أيضا عناصر الدرك الوطني لولاية غرداية، من حجز قرابة الـ 6 كيلوغرامات من القنب الهندي، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني لولاية تمنراست، بارون مخدرات بحوزته أزيد من 28 كيلوغراما من المخدرات ببلدية عين أمقل.
فيما ضبط عناصر حرس الحدود والدرك الوطني كميات أخرى تقدر بـ4 قناطير و27 كيلوغرام بولاية تلمسان.
وحسب البيان، نجحت عناصر الجيش الوطني الشعبي في إيقاف 144 مهاجر غير شرعيا من جنسيات إفريقية مختلفة.