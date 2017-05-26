حدد مركزها شرق العمارية

هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بالمدية

date 2017/06/08 views 476 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

سجلت، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، الخميس، على الساعة 14 و40 دقيقة، بولاية المدية.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء في بيان له، أن مركز الهزة قد حدّد بـ 2 كلم شرق منطقة العمارية بولاية المدية.

icon-tags
  • print