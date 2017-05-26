حدد مركزها شرق العمارية هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بالمدية

سجلت، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، الخميس، على الساعة 14 و40 دقيقة، بولاية المدية.

وأعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء في بيان له، أن مركز الهزة قد حدّد بـ 2 كلم شرق منطقة العمارية بولاية المدية.