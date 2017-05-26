بعد أن قاربت درجة الحرارة الأربعين في اليومين الأخيرين غريقان ومحاولة انتحار سيدة غرقا بشاطئي فلفلة بسكيكدة

تدخلت فرق الغطس التابعة للحماية المدنية بسكيكدة، صباح الخميس، في حدود الساعة السادسة وثلاثين دقيقة، لإنقاذ شابين ينحدران من بلدية حمادي كرومة بسكيكدة، عمرهما يتراوح ما بين 24 و30 سنة، من الغرق المحقق، وذلك بشاطئ وادي القط ببلدية فلفلة بسكيكدة.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية الأول "ب. ر" 30 سنة، سقط في عرض البحر، حيث أراد زميله "ب. ب. د" 24 سنة، إنقاذه، لكنه لم يتمكن لأنه لا يحسن السباحة، ليتم الاتصال بفرق الغطس التابعة للحماية المدنية، حيث قدم ثلاثة منهم، مجهزين بزورق مطاطي، وتمكنوا من إنقاذهما من الموت المحقق.

وفي سياق ذي صلة، نجحت فرق الإنقاذ وقت أذان الإفطار بنفس اليوم في إحباط محاولة انتحار سيدة غرقا، تدعى "ب. ف"، تبلغ من العمر 49 سنة، وذلك بشاطئ العربي بن مهيدي ببلدية فلفلة، بسبب مشاكل عائلية، حيث تدخلت ذات المصالح وأقنعتها بالعدول عن فكرتها السلبية، وفتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها المعمقة لكشف ملابسات الحادثتين.

.. إصابة شاب بحروق في حريق بفيلا

أصيب، الخميس، في حدود الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة، ساعة قبل أذان الإفطار، شاب يدعى "ع. ع"، 38 سنة، بحروق بسيطة، وحالة إغماء، وذلك بسبب حريق مهول شب في منزل عائلته المتكون من طابقين بفيلا تقع بحي بارون، ببلدية تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المدينة، حيث قدمت له الإسعافات الأولية. هذا وتسبب الحريق أيضا في احتراق كلي للوازم إحدى الغرف.