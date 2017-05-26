انتقدت منظمة العفو الدولية، تملص المغرب من التزاماته الدولية، حيال مجوعة اللاجئين السوريين الموجودين في صحراء الفكيك بالمغرب، فلا هي استقبلتهم، ولا هي تركت السلطات الجزائرية تتولى مهمة التكفل بهم أسوة بـ 40 ألف لاجئ.
وقالت المنظمة، تعليقا على وضعية اللاجئين الذين تحاصرهم الرباط في منطقة صحراوية تخطت الحرارة فيها 45 درجة مئوية، في بيان، أمس: "تنتهك السلطات المغربية التزاماتها الدولية لحماية اللاجئين من خلال منع مجموعة من 25 لاجئا سوريا في منطقة صحراوية على الحدود بين المغرب والجزائر وحرمانهم من فرصة طلب اللجوء أو استقبالهم".
وتحدث المنظمة الحقوقية بأن بين "اللاجئين 10 أطفال حوصروا لمدة شهرين في منطقة عازلة على الأراضي المغربية، على بعد كيلومتر واحد من واحة فكيك المغربية، وخمسة كيلومترات من بني ونيف الجزائرية"، وأكد المصدر أن المساعدات الغذائية التي كان يتلقاها السوريون من بعض سكان المنطقة قد توقفت منذ الثاني جوان الجاري، كما لم تتمكن المنظمات الإنسانية ولا المفوضة السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إليهم.
وأكدت أمنيستي أن ما يقوم به المغرب تجاه اللاجئين السوريين الفارين من الحرب ببلادهم، هو انتهاك وتخلٍّ عن واجباتها الدولية، وعليه فقد طالبت المنظمة المخزن بضرورة "ألا يعرض للخطر حياة اللاجئين وتركهم محاصرين على الحدود في ظروف قاسية ودون المساعدات الإنسانية، وينبغي أن تسمح فورا لهم بدخول البلاد وممارسة حقهم في طلب اللجوء مع المكتب المختص من المفوضية العليا للاجئين في المغرب".
وسبق لهيومن رايتس ووتش أن عبرت على نفس الموقف، حيث أدانت تصرفات المغرب حيال وضعية اللاجئين السوريين، وأوضحت أن "طرد المغرب لطالبي اللجوء من أراضيه دون منحهم إمكانية طلب وضع لاجئ يشكل إخلالا بالتزاماته الدولية".
وأشارت المنظمة التي يوجد مقرها بواشنطن إلى أن "هذه القرارات يمكن أن تخل بالمادة 29 من القانون المغربي رقم 02-03 المتضمن دخول وإقامة الأجانب في المغرب. كما تحظر هذه المادة طرد النساء الحوامل".
ونفت الشهادات التي تلقتها المنظمة غير الحكومية من اللاجئين، الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملت الجزائر مسؤولية طرد الرعايا السوريين نحو المغرب.
وحسب نفس الشهادات، حاول اللاجئون السوريون الدخول إلى الأراضي المغربية من تلقاء أنفسهم وذلك عن طريق اللجوء إلى مساعدة السكان المحليين.
للعلم، لم يتمكن الرعايا السوريون العالقون بمنطقة الفكيك المغربية منذ 17 أفريل الفارط من الالتحاق بالتراب الجزائري عبر المركز الحدودي لبني ونيف، كما كان منتظرا بسبب المماطلات المغربية التي عرقلت هذه المبادرة الإنسانية.
يذكر أن الجزائر قد قررت لأسباب إنسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين، واعتبرت الخارجية أن "هذه الالتفاتة الإنسانية الاستثنائية للجزائر، التي تراعي الوضع الصعب للغاية الذي تعاني منه هذه المجموعة، إنما هي نابعة من إرادتها في وضع حد لهذه الحالة في هذا الشهر الفضيل من خلال استقبال أفراد هذه المجموعة من المهاجرين السوريين على ترابها وضمان إيوائهم وتقديم العلاج الضروري لهم وتمكينهم إن أرادوا من الالتحاق بأفراد آخرين من عائلاتهم في دول أخرى في إطار لم شمل العائلات".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1البرلمان التركي يوافق على نشر قوات عسكرية في قطر
2قطر تنشر نتائج التحقيق في قرصنة وكالتها الرسمية
3انفجار في مجمع السفارة الأمريكية في أوكرانيا
4كوريا الشمالية تختبر صواريخ مضادة للسفن
5ارتفاع الجرائم ضد المسلمين في لندن
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
تحيّتان و (.....)
عمار يزلي
فتنة الدجال قبل الآجال
جمال لعلامي
"التشيبا" تحت الحصار!
رشيد ولد بوسيافة
إلاّ المقاومة يا جبير!
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
أمنيستي تدين المغرب وتحمله المسؤولية:
الرباط تخلت عن التزاماتها وعليها ألا تترك اللاجئين يموتون في الصحراء
عبد السلام سكية
صحافي ورئيس قسم القسم الدولي بجريدة الشروق اليومي
انتقدت منظمة العفو الدولية، تملص المغرب من التزاماته الدولية، حيال مجوعة اللاجئين السوريين الموجودين في صحراء الفكيك بالمغرب، فلا هي استقبلتهم، ولا هي تركت السلطات الجزائرية تتولى مهمة التكفل بهم أسوة بـ 40 ألف لاجئ.
تغطيات ذات صلة
الرباط تخلت عن التزاماتها وعليها ألا تترك اللاجئين يموتون في الصحراء
دعاة وعلماء يكفّرون ويُخوّنون بعضهم البعض
"وجود قادة حماس بقطر يمثل مشكلة للمنطقة؟!"
الخليجيون يدفعون حماس إلى توطيد علاقتها بإيران
القسام تعلن عن استشهاد أحد قادتها في رفح
وقالت المنظمة، تعليقا على وضعية اللاجئين الذين تحاصرهم الرباط في منطقة صحراوية تخطت الحرارة فيها 45 درجة مئوية، في بيان، أمس: "تنتهك السلطات المغربية التزاماتها الدولية لحماية اللاجئين من خلال منع مجموعة من 25 لاجئا سوريا في منطقة صحراوية على الحدود بين المغرب والجزائر وحرمانهم من فرصة طلب اللجوء أو استقبالهم".
وتحدث المنظمة الحقوقية بأن بين "اللاجئين 10 أطفال حوصروا لمدة شهرين في منطقة عازلة على الأراضي المغربية، على بعد كيلومتر واحد من واحة فكيك المغربية، وخمسة كيلومترات من بني ونيف الجزائرية"، وأكد المصدر أن المساعدات الغذائية التي كان يتلقاها السوريون من بعض سكان المنطقة قد توقفت منذ الثاني جوان الجاري، كما لم تتمكن المنظمات الإنسانية ولا المفوضة السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إليهم.
وأكدت أمنيستي أن ما يقوم به المغرب تجاه اللاجئين السوريين الفارين من الحرب ببلادهم، هو انتهاك وتخلٍّ عن واجباتها الدولية، وعليه فقد طالبت المنظمة المخزن بضرورة "ألا يعرض للخطر حياة اللاجئين وتركهم محاصرين على الحدود في ظروف قاسية ودون المساعدات الإنسانية، وينبغي أن تسمح فورا لهم بدخول البلاد وممارسة حقهم في طلب اللجوء مع المكتب المختص من المفوضية العليا للاجئين في المغرب".
وسبق لهيومن رايتس ووتش أن عبرت على نفس الموقف، حيث أدانت تصرفات المغرب حيال وضعية اللاجئين السوريين، وأوضحت أن "طرد المغرب لطالبي اللجوء من أراضيه دون منحهم إمكانية طلب وضع لاجئ يشكل إخلالا بالتزاماته الدولية".
وأشارت المنظمة التي يوجد مقرها بواشنطن إلى أن "هذه القرارات يمكن أن تخل بالمادة 29 من القانون المغربي رقم 02-03 المتضمن دخول وإقامة الأجانب في المغرب. كما تحظر هذه المادة طرد النساء الحوامل".
ونفت الشهادات التي تلقتها المنظمة غير الحكومية من اللاجئين، الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملت الجزائر مسؤولية طرد الرعايا السوريين نحو المغرب.
وحسب نفس الشهادات، حاول اللاجئون السوريون الدخول إلى الأراضي المغربية من تلقاء أنفسهم وذلك عن طريق اللجوء إلى مساعدة السكان المحليين.
للعلم، لم يتمكن الرعايا السوريون العالقون بمنطقة الفكيك المغربية منذ 17 أفريل الفارط من الالتحاق بالتراب الجزائري عبر المركز الحدودي لبني ونيف، كما كان منتظرا بسبب المماطلات المغربية التي عرقلت هذه المبادرة الإنسانية.
يذكر أن الجزائر قد قررت لأسباب إنسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين، واعتبرت الخارجية أن "هذه الالتفاتة الإنسانية الاستثنائية للجزائر، التي تراعي الوضع الصعب للغاية الذي تعاني منه هذه المجموعة، إنما هي نابعة من إرادتها في وضع حد لهذه الحالة في هذا الشهر الفضيل من خلال استقبال أفراد هذه المجموعة من المهاجرين السوريين على ترابها وضمان إيوائهم وتقديم العلاج الضروري لهم وتمكينهم إن أرادوا من الالتحاق بأفراد آخرين من عائلاتهم في دول أخرى في إطار لم شمل العائلات".