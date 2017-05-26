أكدت المؤسسة العسكرية على جاهزية أفراد الجيش الوطني في الميدان، مشيدة "بسياسة التكوين والتدريب التي انتهجتها القيادة العليا للجيش في جميع المجالات والميادين والاختصاصات التي أضحت نتائجها واضحة للجميع من خلال تحكم أفرادها، سواء في العتاد المتطور الذي وضع تحت تصرفهم أو في تنفيذ التمارين التكتيكية بمختلف أصنافها".
أفادت افتتاحية الجيش لسان حال وزارة الدفاع الوطني، أن المؤسسة العسكرية تسعى إلى بلوغ أقصى درجات الجاهزية العملياتية لمواجهة مختلف التهديدات والحفاظ على السيادة الوطنية وصون وديعة الأسلاف الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استرجاعها. وأشارت بأن الزيارة التي قام بها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، الشهر الفارط إلى الناحية العسكرية الرابعة في إطار تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2016-2017 والتي أشرف خلالها على تمرين تكتيكي بمستوى لواء مدعم بالرمايات الحقيقية والذخيرة الحية، عكس التمرين جدية الجانب التنظيمي والتخطيطي والكفاءة العالية للإطارات في مجال إدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة الأفراد واستعمالهم الدقيق لمختلف منظومات الأسلحة وكذا اختبار مدى التمرس الميداني الذي بلغته كافة الوحدات المشاركة وعلى جميع الأصعدة.
وذكرت افتتاحية الجيش أن تدشين الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفرقاطة "المدمر -911" بعد يومين من معاينته للتمرين التكتيكي بالناحية العسكرية الرابعة السفينة الفرقاطة التي تعززت بها القوة البحرية في إطار المخطط التطويري الرامي إلى تحديث الأسطول البحري مزودة بأحدث التكنولوجيات ذات الدقة العالية، سمح أيضا بوقوف الفريق على المستويات المتقدمة من التطوير والتحديث للقوات البحرية وغيرها من القوات الأخرى.
ولفتت المجلة: "ونحن نستعد للاحتفال بالذكرى الـ 55 لعيدي الاستقلال والشباب حري بنا أن نفتخر بما بلغه جيشنا الوطني الشعبي على جميع الأصعدة وفي كل الميادين والذي ما كان ليتحقق إلا بفضل تضحيات شهدائنا ومجاهدينا وسهر القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وإصرارها على الاهتمام بتطوير وتحديث قواتنا العسكرية وبفضل عزيمة أفرادنا القوية وإخلاصهم بمهامهم وتفانيهم في عملهم وحبهم اللامشروط للوطن".
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المؤسسة العسكرية تشيد بسياسة التكوين والتدريب وتؤكد:
أفراد الجيش على أعلى جاهزية في الميدان
إيمان. ع
أكدت المؤسسة العسكرية على جاهزية أفراد الجيش الوطني في الميدان، مشيدة "بسياسة التكوين والتدريب التي انتهجتها القيادة العليا للجيش في جميع المجالات والميادين والاختصاصات التي أضحت نتائجها واضحة للجميع من خلال تحكم أفرادها، سواء في العتاد المتطور الذي وضع تحت تصرفهم أو في تنفيذ التمارين التكتيكية بمختلف أصنافها".
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أفادت افتتاحية الجيش لسان حال وزارة الدفاع الوطني، أن المؤسسة العسكرية تسعى إلى بلوغ أقصى درجات الجاهزية العملياتية لمواجهة مختلف التهديدات والحفاظ على السيادة الوطنية وصون وديعة الأسلاف الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استرجاعها. وأشارت بأن الزيارة التي قام بها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، الشهر الفارط إلى الناحية العسكرية الرابعة في إطار تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2016-2017 والتي أشرف خلالها على تمرين تكتيكي بمستوى لواء مدعم بالرمايات الحقيقية والذخيرة الحية، عكس التمرين جدية الجانب التنظيمي والتخطيطي والكفاءة العالية للإطارات في مجال إدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة الأفراد واستعمالهم الدقيق لمختلف منظومات الأسلحة وكذا اختبار مدى التمرس الميداني الذي بلغته كافة الوحدات المشاركة وعلى جميع الأصعدة.
وذكرت افتتاحية الجيش أن تدشين الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفرقاطة "المدمر -911" بعد يومين من معاينته للتمرين التكتيكي بالناحية العسكرية الرابعة السفينة الفرقاطة التي تعززت بها القوة البحرية في إطار المخطط التطويري الرامي إلى تحديث الأسطول البحري مزودة بأحدث التكنولوجيات ذات الدقة العالية، سمح أيضا بوقوف الفريق على المستويات المتقدمة من التطوير والتحديث للقوات البحرية وغيرها من القوات الأخرى.
ولفتت المجلة: "ونحن نستعد للاحتفال بالذكرى الـ 55 لعيدي الاستقلال والشباب حري بنا أن نفتخر بما بلغه جيشنا الوطني الشعبي على جميع الأصعدة وفي كل الميادين والذي ما كان ليتحقق إلا بفضل تضحيات شهدائنا ومجاهدينا وسهر القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وإصرارها على الاهتمام بتطوير وتحديث قواتنا العسكرية وبفضل عزيمة أفرادنا القوية وإخلاصهم بمهامهم وتفانيهم في عملهم وحبهم اللامشروط للوطن".