معلقون إسرائيليون يشمتون فيهما: "أزمة قطر فرصة كبيرة لتقويض حماس"

أجمع الكثير من المحللين الإسرائيليين على أن أزمة دول الخليج مع قطر تعد فرصة مواتية لتطبيع العلاقات معها وكذلك تقويض سلطة حماس وقوتها.

كما اتفق هؤلاء على أن المكسب الرئيسي لإسرائيل هو الضغط الذي تتعرض له حماس التي يقيم عدد من قيادتها في قطر داعمة الحركة الأولى.

وحسب وكالة "سما" الفلسطينية، قال أليكس فيشمان المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن الهجوم على قطر مرده إلى عدة أسباب منها السماح لقادة حركة حماس بالإقامة في الدوحة، واستخدامها قناتين لتحويل الأموال لقطاع غزة، واحدة هدفها إعادة الإعمار ومساعدات إنسانية وطبية، وبلغت نحو 900 مليون دولار، كانت بالتنسيق مع إسرائيل، وأخرى دون حسيب ولا رقيب، ألمح الكاتب إلى أنها تذهب إلى ذراع حركة حماس العسكرية، كتائب الشهيد عز الدين القسام.

ويرى المعلق للشؤون الاستراتيجية في صحيفة "معاريف" العبرية يوسي ميلمان إن هذه الخطوة تحمل فائدة كبيرة لإسرائيل، إذ تقربها من ناحية إلى "المحور السني" في المنطقة وتعزيز العلاقات الأمنية والاستخباراتية ضد إيران، ومن ناحية أخرى من المحتمل أن تخضع قطر للضغط وتوقف دعم حماس وذراعها العسكرية.

ويرى المحلل للشؤون العربية في صحيفة «هآرتس» تسفي برئيل، «أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر من السعودية وحليفاتها يطرح على عتبة الرئيس ترامب معضلة صعبة. ويقول إنه إذا قررت ذلك واستجاب الرئيس الأمريكي لطلبها، فسيضطر إلى إخراج قاعدة سلاح الجو الأمريكي الكبيرة من قطر ونقلها إلى دولة أخرى، ربما إلى الإمارات المتحدة، لكنه لا يزال من المبكر لأوانه تحديد إن كان هذا هو المسار الذي ستمضي فيه السعودية طالما كان هدفها الحفاظ على التحالف السني وإعادة قطر إلى الطريق».

ويرجح أن ينطوي قطع العلاقات على تأثير مباشر على اقتصاد قطر بخلاف معاقبة قطر في 2014. ويعتقد برئيل أن هذه الخطوة الاستثنائية تولدت في أعقاب تصريحات نسبت إلى حاكم قطر، الشيخ تميم بن حمد، ووفقا لها فإنه يعارض التوجه القطري المستقل المعادي الذي تتخذه دول الخليج والولايات المتحدة ضد إيران «الدولة الكبرى التي تسهم في استقرار المنطقة»، وقوله إن "حماس وحزب الله والإخوان المسلمين ليست تنظيمات إرهابية وإنما حركات مقاومة."

أما الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي، أوريت فارلوب، فهي تقدم على التكهن بمقال نشرته «يسرائيل هيوم» وترجح أن تتراجع قطر أمام حصار شديد. وتشير إلى أنه بعد 15 يوما على زيارة ترامب إلى السعودية والإعلان عن إقامة «تحالف ناتو» العربي ضد إيران وداعش، انفجرت فقاعة الوحدة في وجوه دول الخليج.

وتتساءل كيف ستصدر قطر الغاز الآن؟.. وماذا عن الحرب ضد داعش؟.. قيادة الناتو توجد في قطر، والطائرات التي تحارب داعش تنطلق من قطر. هذا مشكلة صعبة.

وترجح فارلوب أن ضررا معينا سيلحق بتمويل الإخوان المسلمين في قطر، وستضطر إلى طرد بعض شخصيات الحركة الرفيعة. في المقابل، يعتقد أنه لن تقوم الدول العربية بإحداث انقلاب في قطر، بسبب تخوفها من أن تواجه هي أيضا هذا الأمر، وكعادتها «ستنهي الأمر» بينها.

التعليق المثير والتحريض الأكبر كان ما قاله المعلق للشؤون العربية في القناة الأولى عوديد غرانوت إن قطر دولة صغيرة جدا، لكنها ثرية جدا وهي ليست قوة عظيمة، لكنها وقحة وصفيقة، محافظة وجريئة «.

ويتفق غرانوت مع معلقين إسرائيليين آخرين على أن السعودية قررت في القمة العربية في الرياض، الشهر الماضي، وبدعم حثيث من ترامب، أن من يتحدث مع إيران ويرفض الإعلان عن حزب الله كتنظيم إرهابي، فهو عدو، ومن يحتضن الإخوان المسلمين ويتدخل لدى الآخرين هو عدو، أو على الأقل صعب المراس ويجب ترويضه، ومعاقبته وعزله حتى يغير طريقه ويتعلم السلوك. وإزاء وساطات دولية لاحتواء الأزمة يزعم غرانوت أن المفتاح موجود بالطبع في أيدي القطريين الذين سيكون عليهم الاختيار بين العزلة الإقليمية، وانتهاج سياسة أكثر كبحا وانضباطا.