تمكن رجال الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبني مزلين بولاية قالمة، من تفكيك لغز اختفاء مبلغ مالي معتبر من المركز البريدي المتواجد بالمنطقة، الذي قدرت قيمته حسب مصادر الشروق بـ3 ملايير سنتيم، حيث تبين بعد التحقيقات المعمقة في القضية، أن رئيس المركز البالغ من العمر 30 سنة، هو من قام بالاستيلاء على المبلغ رفقة مشعوذ أوهمه بوجود كنز يتطلب مبالغ مالية كبيرة لاستخراجه.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيهما نهار الخميس، للتحقيق معهما في انتظار تقديمهما أمام الجهات القضائية يوم الأحد القادم.
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قابض بريد ومشعوذ يستوليان على 3 ملايير لإستخراج كنز بقالمة
ناديـة طلحي
تمكن رجال الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبني مزلين بولاية قالمة، من تفكيك لغز اختفاء مبلغ مالي معتبر من المركز البريدي المتواجد بالمنطقة، الذي قدرت قيمته حسب مصادر الشروق بـ3 ملايير سنتيم، حيث تبين بعد التحقيقات المعمقة في القضية، أن رئيس المركز البالغ من العمر 30 سنة، هو من قام بالاستيلاء على المبلغ رفقة مشعوذ أوهمه بوجود كنز يتطلب مبالغ مالية كبيرة لاستخراجه.
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وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيهما نهار الخميس، للتحقيق معهما في انتظار تقديمهما أمام الجهات القضائية يوم الأحد القادم.