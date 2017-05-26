أوقفت عناصر الأمن الحضري الرابع ببسكرة، مساء الثلاثاء، شخصا على خلفية خيانة الأمانة في قضية ضحيتها امرأة تقدمت إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها تعرضها لخيانة الأمانة استهدفت منها مصوغات من المعدن الأصفر تتمثل في حزام ذهبي وفم إغلاق هذا الحزام إضافة إلى قرطين وسلسلة على شكل سمكة بوزن إجمالي 167 غ.
حيث أكدت الضحية أنها قدمتها للمشتبه فيه الصائغ من أجل تصليحها كونها تعرضت للتلف على أن يصلحها المشتبه فيه خلال مدة متفق عليها إلا أن الضحية كما قالت لمصالح الأمن لم تتمكن من استرجاع مصوغاتها الذهبية بعد عودتها إلى ذلك الصائغ الذي أنكر تعامله معها وقال إنه لا يعرفها أصلا..
وعلى ضوء هذه المعطيات باشرت المصلحة تحقيقا في القضية أسفر عن توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 40 سنة، وبتحويله إلى المصلحة أنجز له ملف جزائي موضوعه خيانة الأمانة. وبتقديمه إلى العدالة صدر في حقه أمر إيداع.
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م. ع
أوقفت عناصر الأمن الحضري الرابع ببسكرة، مساء الثلاثاء، شخصا على خلفية خيانة الأمانة في قضية ضحيتها امرأة تقدمت إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها تعرضها لخيانة الأمانة استهدفت منها مصوغات من المعدن الأصفر تتمثل في حزام ذهبي وفم إغلاق هذا الحزام إضافة إلى قرطين وسلسلة على شكل سمكة بوزن إجمالي 167 غ.
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حيث أكدت الضحية أنها قدمتها للمشتبه فيه الصائغ من أجل تصليحها كونها تعرضت للتلف على أن يصلحها المشتبه فيه خلال مدة متفق عليها إلا أن الضحية كما قالت لمصالح الأمن لم تتمكن من استرجاع مصوغاتها الذهبية بعد عودتها إلى ذلك الصائغ الذي أنكر تعامله معها وقال إنه لا يعرفها أصلا..
وعلى ضوء هذه المعطيات باشرت المصلحة تحقيقا في القضية أسفر عن توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 40 سنة، وبتحويله إلى المصلحة أنجز له ملف جزائي موضوعه خيانة الأمانة. وبتقديمه إلى العدالة صدر في حقه أمر إيداع.