المشكلة فيما حدث بين بلدان الخليج وبعض البلدان العربية الأخرى أنها جميعا وبلا استثناء لم تستند في قراراتها لا إلى العلماء ولا إلى شعوبها. لديها جميعا هيئاتٌ للعلماء كثيرا ما تم إقحامها في كل شاردة وواردة، ولديها جميعا مجالس للشورى أو للشعب أو هيئات استشارية بهذه التسمية أو تلك، ولم نسمع قط أن إحدى هذه الدول عرضت على هذه الهيئات ما اتخذته من مواقف لتقوم بالنظر إليها وفق ميزان الشرع أو القانون أو المصالح العليا للدولة والأمة.
كل هذا غاب عن تلك القرارات "الكبيرة" التي اتُّخذت بشأن ما يُعرَف بقضية معاقبة دولة قطر لهذا السبب أو ذاك. ولعل هذا ما ينبغي أن يستوقفنا أكثر من أن نكون مع هذا الطرف أو ذاك وقبل أن نخوض في أي تحليل للأوضاع. وهذا الذي ينبغي أن نُبرِزه إذا أردنا التطلع للمستقبل وفتح نافذة للأمل بالنسبة إلى أمَّتنا المتناحرة على مستوى القمة. وهذا الذي ينبغي أن نتساءل بشأنه قبل أي سؤال آخر وقبل أي تحليل.
دول لا تستشير علماءها ولا شعبها في القرارات الكبرى أقرب إلى الحرب منها إلى السلم، هي دولٌ تتصرف وفق منظور ضيِّق لمصالحها أو مصالح من يتحكَّم في مصالحها. ودولٌ تتصرف بهذا الشكل في عصر يتجه فيه العالم نحو لامركزية القرار هي أقرب إلى الرجوع بنا إلى عهودٍ غابرة حيث لا قيمة للشعوب ولا للرأي العام ولا معنى لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان. بل هي أقرب إلى النظر للجميع، ما عدا سراة القوم، كرعايا، تُتَّخذ القرارات باسمهم، ضدَّهم أو معهم، وليس لهم سوى موقف واحد: السمع والطاعة لـ"وَلِيّ" الأمر وعدم جواز الخروج عليه.
هي ذي الصورة المؤسفة التي أراها اليوم فيمن كان لدينا بعض الأمل في أن نراهم يقودون قافلة التقدُّم والوحدة لأمتنا المنهارة، فيمن اعتبرنا أنهم أحسنوا استخدام ثروة البترول فيما يُحقِّق التقدُّم لبلدانهم، فيما رأينا أنهم قد يُقدِّمون لنا المَثل، إن لم يكن في الاعتماد على الاستشارة الشعبية واحترام المواطن، ففي الاعتماد على استشارة العلماء وما أكثرهم.
كل هذا انهار في لحظة أمامنا اليوم، وبدا وكأن القوم يتصرفون كما ولو عاد بهم الزمن إلى عصور غابرة، حيث لا حرمة لجار ولا قيمة لأخُوَّة ولا اعتبار لإنسانية إنسان أو تاريخ مشترك، فضلا عن مستقبل يُصنَع في نطاق الوحدة... وعلينا أن نوقف هذا الانهيار، علماء وساسة وقادة رأي وإعلاميين كلٌّ من موقعه.
لنقل كلمة حق: ما اتخذتموه من قرارات باطلٌ ومردود، وتتحملون وحدكم تبعاته، نُريدكم أن تحتكموا قَبليا وليس بعديا لرأي العلماء ولرأي أفراد المجتمع باعتبارهم مواطنين لا راعيا تابعين يُمنَعون حتى من التعليق على قراراتكم أو يُفرَض عليهم فرضا السير على نهجكم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1تحيّتان و (.....)
2إلا... إسرائيل!
3الخضر "مسؤولية اللاعبين"
4تناحرٌ عربي على مستوى القمة
Français English
الرأي
سليم قلالة
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
معلومي ياسين
الخضر "مسؤولية اللاعبين"
عبد الناصر
إلا... إسرائيل!
محمد الهادي الحسني
تحيّتان و (.....)
عمار يزلي
فتنة الدجال قبل الآجال
جمال لعلامي
"التشيبا" تحت الحصار!
رشيد ولد بوسيافة
إلاّ المقاومة يا جبير!
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
سليم قلالة
المشكلة فيما حدث بين بلدان الخليج وبعض البلدان العربية الأخرى أنها جميعا وبلا استثناء لم تستند في قراراتها لا إلى العلماء ولا إلى شعوبها. لديها جميعا هيئاتٌ للعلماء كثيرا ما تم إقحامها في كل شاردة وواردة، ولديها جميعا مجالس للشورى أو للشعب أو هيئات استشارية بهذه التسمية أو تلك، ولم نسمع قط أن إحدى هذه الدول عرضت على هذه الهيئات ما اتخذته من مواقف لتقوم بالنظر إليها وفق ميزان الشرع أو القانون أو المصالح العليا للدولة والأمة.
مقالات سابقة للكاتب
ليس كل شيء فينا مات
اليوم أمر...
لن نَسأل عن المليار الأول
المُتَعفِّفون
لماذا لا نرى الجانب الجميل فينا؟
كل هذا غاب عن تلك القرارات "الكبيرة" التي اتُّخذت بشأن ما يُعرَف بقضية معاقبة دولة قطر لهذا السبب أو ذاك. ولعل هذا ما ينبغي أن يستوقفنا أكثر من أن نكون مع هذا الطرف أو ذاك وقبل أن نخوض في أي تحليل للأوضاع. وهذا الذي ينبغي أن نُبرِزه إذا أردنا التطلع للمستقبل وفتح نافذة للأمل بالنسبة إلى أمَّتنا المتناحرة على مستوى القمة. وهذا الذي ينبغي أن نتساءل بشأنه قبل أي سؤال آخر وقبل أي تحليل.
دول لا تستشير علماءها ولا شعبها في القرارات الكبرى أقرب إلى الحرب منها إلى السلم، هي دولٌ تتصرف وفق منظور ضيِّق لمصالحها أو مصالح من يتحكَّم في مصالحها. ودولٌ تتصرف بهذا الشكل في عصر يتجه فيه العالم نحو لامركزية القرار هي أقرب إلى الرجوع بنا إلى عهودٍ غابرة حيث لا قيمة للشعوب ولا للرأي العام ولا معنى لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان. بل هي أقرب إلى النظر للجميع، ما عدا سراة القوم، كرعايا، تُتَّخذ القرارات باسمهم، ضدَّهم أو معهم، وليس لهم سوى موقف واحد: السمع والطاعة لـ"وَلِيّ" الأمر وعدم جواز الخروج عليه.
هي ذي الصورة المؤسفة التي أراها اليوم فيمن كان لدينا بعض الأمل في أن نراهم يقودون قافلة التقدُّم والوحدة لأمتنا المنهارة، فيمن اعتبرنا أنهم أحسنوا استخدام ثروة البترول فيما يُحقِّق التقدُّم لبلدانهم، فيما رأينا أنهم قد يُقدِّمون لنا المَثل، إن لم يكن في الاعتماد على الاستشارة الشعبية واحترام المواطن، ففي الاعتماد على استشارة العلماء وما أكثرهم.
كل هذا انهار في لحظة أمامنا اليوم، وبدا وكأن القوم يتصرفون كما ولو عاد بهم الزمن إلى عصور غابرة، حيث لا حرمة لجار ولا قيمة لأخُوَّة ولا اعتبار لإنسانية إنسان أو تاريخ مشترك، فضلا عن مستقبل يُصنَع في نطاق الوحدة... وعلينا أن نوقف هذا الانهيار، علماء وساسة وقادة رأي وإعلاميين كلٌّ من موقعه.
لنقل كلمة حق: ما اتخذتموه من قرارات باطلٌ ومردود، وتتحملون وحدكم تبعاته، نُريدكم أن تحتكموا قَبليا وليس بعديا لرأي العلماء ولرأي أفراد المجتمع باعتبارهم مواطنين لا راعيا تابعين يُمنَعون حتى من التعليق على قراراتكم أو يُفرَض عليهم فرضا السير على نهجكم.