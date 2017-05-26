رعية مالي يسلب جزائريا 550 مليون بداعي مضاعفة المبلغ

قضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، بتبرئة رعية إفريقي تورط في تهمة النصب والاحتيال والتي راح ضحيتها مهندس معماري أوهمه المتهم بأنه قريب السفير المالي وسلبه مبلغ 545 مليون سنتيم، في إطار عملية سحرية لمضاعفة المبلغ.

القضية التي عالجتها محكمة الحال، حسب تصريحات الضحية، تعود إلى شهر أفريل الماضي، حينما تقدمت منه سيدة جزائرية رفقة أفراد عصابتها الإفريقية من أجل الاستفسار منه عن تكاليف الإيجار في منطقة شوفالي، ليطلبوا منه قبل مغادرتهم منحه رقم هاتفه، وبعد مضي يومين تلقى اتصالا من أحدهم ادعى صلته بالسفير المالي وعرض عليه الدخول معه في صفقة مربحة، حيث وعده بمنحه مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل مساعدته في تحرير طرد دبلوماسي عالق على مستوى مقر السفارة به مبلغ 500 ألف دج، مع منحه مبلغا بنفس القيمة وهو العرض الذي كان بمثابة الطعم للإيقاع به من أجل تجريده من مبلغ 545 مليون سنتيم على مراحل بعدما ضرب له موعدا في منطقة شوفالي.

ولأن العصابة تماطلت في تنفيذ وعودها قام الضحية بإيداع شكوى ضد أفرادها، ونصب كمينا لأحدهم الذي تم توقيفه وبحوزته محاليل تستعمل في عمليات النصب ويتم تحويله على محكمة الحال بجرم النصب والاحيتال والإقامة غير الشرعية.