وصفت رئيسة الهلال الجزائري، سعيدة بن حبيس، سياسة المغرب تجاه اللاجئين السوريين العالقين على مستوى الحدود بمحاولة الإبادة الجماعية وأنها أبشع ما تقوم به الأنظمة.
وقالت بن حبيلس، في تصريح خصّت به "الشروق"، إن المغرب يسيء معاملة السوريين اللاجئين ولم يزوّدهم بأبسط الوسائل، لا خيم ولا غطاء ولا غذاء، بحسب ما يصلهم من شهادات حيّة من اللاجئين بعين المكان.
وحيّت المتحدثة موقف الجزائر الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة للتكفل العاجل بهؤلاء وفتح الحدود المغلقة لدواع إنسانية، حيث قالت: "كمنظمة إنسانية ومواطنة، أعبّر عن افتخاري لانتمائي إلى هذا الوطن وأشكر الرئيس بوتفليقة على القرار الإنساني لفتح الحدود المغلقة من أجل قضية إنسانية وهو القرار لذي يتماشى مع القوانين الدولية الإنسانية".
واستنكرت بن حبيلس الوضع المأساوي الذي يعانيه اللاجئون على الحدود الغربية.. أطفال ونساء في صحراء قاحلة تحت درجة حرارة تتعدى الأربعين درجة في شهر رمضان المبارك لكن مع الأسف تعنّت المغرب عمّق أزمتهم.
وتساءلت المتحدثة عن الأسباب والخلفيات التي تجعل النظام المغربي يستغل المأساة الإنسانية للسوريين لأغراض سياسية بحتة، مضيفة: لقد عوّدنا المغرب دوما على استغلال مآسي الشعوب الإنسانية لأغراضه السياسية وإن كان بصدد تصفية حساباته عليه استعمال طرق نبيلة لائقة.
وأكدت بن حبيلس سعيدة توجيه مراسلة من الهلال الأحمر الجزائري إلى نظيره المغربي تدعوه فيها إلى التنسيق معهم وتطلب منهم التفاتة إنسانية لتسهيل الأمور وكما قالت "للأمر قولان إما فتح الحدود لتسهيل عبور اللاجئين إلى الجزائر وإما استقبالهم والتكفل بهم وفق ما تقتضيه المعاملة الإنسانية".
وكشفت ممثلة الهلال الأحمر الجزائري عن تحضيرات الجزائر واستعدادها لاستقبال هؤلاء اللاجئين من حيث توفير المركز المكيّف والمريح والملبس والمأكل وحتى التغطية الصحية من خلال توفير أطباء عامين ومختصين وكذا نفسانيين، وهي الاستعدادات التي أثنى عليها ممثل المفوضية السامية للاجئين الذي نزل على الحدود وزار مركز الإيواء وشكر الهلال الأحمر على الخدمات التي يقدّمها في هذا الصدد.
للتذكير، ولّد قرار المغرب برفض تسليم اللاجئين السوريين للحكومة الجزائرية موجة غضب واستياء وسط الرعايا السوريين، من خلال الفيديو المسجل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كشف فيه أبو إياد وهو أحد الرعايا السوريين العالقين على الأراضي المغربية مع الحدود الجزائرية وبالضبط في منطقة فقيق، قمع الجيش المغربي لهم وعدم السماح لهم، بالقوة، بالتنقل نحو المعبر الحدودي ببني ونيف من أجل نقلهم من طرف السلطات الجزائرية نحو مركز الإيواء الذي أعدته سلطات بشار لإخوانهم السوريين وبإشراف من المفوضية السامية للاجئين.
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بن حبيلس تراسل الهلال الأحمر المغربي وتحذر:
المغرب بصدد إبادة اللاّجئين السّوريين العالقين في الحدود
كريمة خلاّص
صحافية بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
وصفت رئيسة الهلال الجزائري، سعيدة بن حبيس، سياسة المغرب تجاه اللاجئين السوريين العالقين على مستوى الحدود بمحاولة الإبادة الجماعية وأنها أبشع ما تقوم به الأنظمة.
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وقالت بن حبيلس، في تصريح خصّت به "الشروق"، إن المغرب يسيء معاملة السوريين اللاجئين ولم يزوّدهم بأبسط الوسائل، لا خيم ولا غطاء ولا غذاء، بحسب ما يصلهم من شهادات حيّة من اللاجئين بعين المكان.
وحيّت المتحدثة موقف الجزائر الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة للتكفل العاجل بهؤلاء وفتح الحدود المغلقة لدواع إنسانية، حيث قالت: "كمنظمة إنسانية ومواطنة، أعبّر عن افتخاري لانتمائي إلى هذا الوطن وأشكر الرئيس بوتفليقة على القرار الإنساني لفتح الحدود المغلقة من أجل قضية إنسانية وهو القرار لذي يتماشى مع القوانين الدولية الإنسانية".
واستنكرت بن حبيلس الوضع المأساوي الذي يعانيه اللاجئون على الحدود الغربية.. أطفال ونساء في صحراء قاحلة تحت درجة حرارة تتعدى الأربعين درجة في شهر رمضان المبارك لكن مع الأسف تعنّت المغرب عمّق أزمتهم.
وتساءلت المتحدثة عن الأسباب والخلفيات التي تجعل النظام المغربي يستغل المأساة الإنسانية للسوريين لأغراض سياسية بحتة، مضيفة: لقد عوّدنا المغرب دوما على استغلال مآسي الشعوب الإنسانية لأغراضه السياسية وإن كان بصدد تصفية حساباته عليه استعمال طرق نبيلة لائقة.
وأكدت بن حبيلس سعيدة توجيه مراسلة من الهلال الأحمر الجزائري إلى نظيره المغربي تدعوه فيها إلى التنسيق معهم وتطلب منهم التفاتة إنسانية لتسهيل الأمور وكما قالت "للأمر قولان إما فتح الحدود لتسهيل عبور اللاجئين إلى الجزائر وإما استقبالهم والتكفل بهم وفق ما تقتضيه المعاملة الإنسانية".
وكشفت ممثلة الهلال الأحمر الجزائري عن تحضيرات الجزائر واستعدادها لاستقبال هؤلاء اللاجئين من حيث توفير المركز المكيّف والمريح والملبس والمأكل وحتى التغطية الصحية من خلال توفير أطباء عامين ومختصين وكذا نفسانيين، وهي الاستعدادات التي أثنى عليها ممثل المفوضية السامية للاجئين الذي نزل على الحدود وزار مركز الإيواء وشكر الهلال الأحمر على الخدمات التي يقدّمها في هذا الصدد.
للتذكير، ولّد قرار المغرب برفض تسليم اللاجئين السوريين للحكومة الجزائرية موجة غضب واستياء وسط الرعايا السوريين، من خلال الفيديو المسجل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كشف فيه أبو إياد وهو أحد الرعايا السوريين العالقين على الأراضي المغربية مع الحدود الجزائرية وبالضبط في منطقة فقيق، قمع الجيش المغربي لهم وعدم السماح لهم، بالقوة، بالتنقل نحو المعبر الحدودي ببني ونيف من أجل نقلهم من طرف السلطات الجزائرية نحو مركز الإيواء الذي أعدته سلطات بشار لإخوانهم السوريين وبإشراف من المفوضية السامية للاجئين.