بعد توقف الأشغال بسبب إفلاس شركة "كورسان" الإسبانية استئناف أشغال مشروع تمديد خط الترامواي بقسنطينة

كشف الأربعاء، المدير العام لشركة ميترو الجزائر عمر حدبي، عن استئناف الأشغال على مستوى الورشات الخاصة بمشروع تمديد مسار خط ترامواي قسنطينة من حي زواغي سليمان نحو المدينة الجديدة علي منجلي، من طرف شركة كوسيدار الجزائرية، وهذا بعد توقفها لبضعة أشهر نتيجة إفلاس شركة "كورسان" الإسبانية، وسيكون إتمام المشروع إلى جانب الشركة الفرنسية "ألستوم" المكلفة بالشق التقني، وأشغال السكة وكل ما يتعلق بنظام تشغيل الترامواي.

وأوضح ذات المسؤول على هامش الزيارة التفقدية الميدانية التي قادته بمعية مدير شركة كوسيدار لخضر رخروخ، أن نسبة الأشغال لم تتجاوز حاليا الـ20 بالمائة، مضيفا أن شركة كوسيدار اعتمدت تقنيات حديثة في المشروع، وسترفع كل التحفظات الخاصة بمسار الترامواي الممتد على مسافة تقدر بنحو 11 كلم، مع إسناد أشغال تهيئة شبكات المياه لشركة سياكو، ولم يخف المدير العام لميترو الجزائر التأخيرات المحتملة لإتمام المشروع في الآجال المحددة سابقا والمقدرة بـ36شهرا، مشيرا أن تسليمه سيكون عبر مراحل متعاقبة.

ولم يفوت الفرصة ذات المتحدث، ليعلن عن دخول ترامواي ولاية سيدي بلعباس حيز الخدمة في الرابع من شهر جويلية المقبل، وهذا بعد انتهاء مرحلة التجارب الأولية، وترامواي ولاية ورقلة في الفاتح من شهر نوفمبر القادم، أما ترامواي ولاية سطيف، فالأشغال ستنتهي به في أواخر السنة الجارية، وانطلاقه في الخدمة سيكون في شهر مارس 2018، أما مشروع ترامواي ولاية مستغانم فالمشروع قيد الدراسة.