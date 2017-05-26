على غرار المتاجرة بالمخدرات

إيقاف أزيد من 60 شخصا لتورطهم في عدة جنح

date 2017/06/09 views 277 comments 0
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icon-writer واج

أوقفت عناصر الأمن مؤخرا 63 شخصا بولايات الجزائر العاصمة و سكيكدة و غليزان لتورطهم في قضايا مختلفة مرتبطة بعدة جنح منها المتاجرة بالمخدرات حسب ما جاء اليوم الخميس في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

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و أوضح المصدر ذاته أن "قوات الشرطة لولايات الجزائر العاصمة و سكيكدة و  غليزان تمكنت مؤخرا من إيقاف 63 شخصا لتورطهم في عدة جنح منها المتاجرة  بالمخدرات فضلا عن حجز 2 كيلوغرام من الكيف المعالج و 317 قرص مهلوس".

و يشير البيان أن "عناصر امن ولاية الجزائر قد تمكنت بعد مداهمتها لبعض احياء  العاصمة من توقيف 57 شخص لتورطهم في جنح مختلفة و حجز 317 قرص مهلوس و 1.5 كلغ  من الكيف المعالج فضلا عن كمية من الأسلحة البيضاء".

"بعد تلقيها لمعلومات قامت عناصر أمن ولاية سكيكدة بتنفيذ أمر بالتفتيش  بمنطقة تلزة  أسفر عن توقيف 3 افراد و حجز كيلوغرام واحد من الكيف المعالج"   يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

"و في اطار محاربة الجريمة تمكنت عناصر أمن ولاية غليزان من إيقاف 3 أفراد  بمنطقة يلل و حجز 285 غرام من الكيف المعالج"  يضيف المصدر نفسه.

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