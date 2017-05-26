أوقفت عناصر الأمن مؤخرا 63 شخصا بولايات الجزائر العاصمة و سكيكدة و غليزان لتورطهم في قضايا مختلفة مرتبطة بعدة جنح منها المتاجرة بالمخدرات حسب ما جاء اليوم الخميس في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أن "قوات الشرطة لولايات الجزائر العاصمة و سكيكدة و غليزان تمكنت مؤخرا من إيقاف 63 شخصا لتورطهم في عدة جنح منها المتاجرة بالمخدرات فضلا عن حجز 2 كيلوغرام من الكيف المعالج و 317 قرص مهلوس".

و يشير البيان أن "عناصر امن ولاية الجزائر قد تمكنت بعد مداهمتها لبعض احياء العاصمة من توقيف 57 شخص لتورطهم في جنح مختلفة و حجز 317 قرص مهلوس و 1.5 كلغ من الكيف المعالج فضلا عن كمية من الأسلحة البيضاء".

"بعد تلقيها لمعلومات قامت عناصر أمن ولاية سكيكدة بتنفيذ أمر بالتفتيش بمنطقة تلزة أسفر عن توقيف 3 افراد و حجز كيلوغرام واحد من الكيف المعالج" يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

"و في اطار محاربة الجريمة تمكنت عناصر أمن ولاية غليزان من إيقاف 3 أفراد بمنطقة يلل و حجز 285 غرام من الكيف المعالج" يضيف المصدر نفسه.