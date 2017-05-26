يشهد المستشفى الجامعي ابن رشد في عنابة، على غرار مستشفيات أخرى مناوشات وتوترات يومية بين أعوان الأمن والحراسة وذوي المرضى، كثيرا ما تتحوّل إلى شجارات لا تحمد عقباها، حيث يرفض بعض المواطنين من أهالي المرضى احترام قوانين المستشفى لاسيما فيما يتعلّق بمواعيد الزيارة .
قالت إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد، إنها تشجب كل الاعتداءات التي تعرّض لها أعوان الأمن والحراسة أثناء تأدية مهامهم، حيث تعرّض أحد الأعوان مؤخرا لاعتداء جسدي ولفظي بعدما طلب من مواطن يرافق زوجته الحامل، ركن سيارته بعيدا عن مدخل المبنى وانتظار نقل زوجته عن طريق سيارة الإسعاف المجهزة لذلك الغرض. ويرى الحراس وأعوان الأمن أنّهم يدفعون ثمن سهرهم على تنفيذ القوانين التي فرضتها إدارة المستشفى ومنها منع إدخال سيارات المواطنين والتّحديد الصّارم لأوقات عيادة المرضى، ومنع إدخال المأكولات والأفرشة والأغطية. وقد دعت إدارة المستشفى المواطنين إلى احترام القوانين المنظّمة لسير عمل هذه المؤسسة الصحية التي تستقبل مرضى من كل ولايات الشرق الجزائري.
من جهة أخرى، يرى بعض المواطنين أنّ عمال الأمن والحراسة في المستشفى وفي مرافق صحية أخرى، يطبقون بدورهم القوانين حسب مزاجهم الشخصي، وحسب ما يُملى عليهم من وساطات ومحسوبيات، كما أنّ بعضهم لا يتوانى في قبول هدايا أو مكافآت من أهل بعض المرضى لتمكينهم من الزيارة خارج الأوقات المسموح بها. وبين الطرفين يبقى احترام القانون هو الحل لتجاوز هذه المشكلة التي تؤثر سلبا على أمن العمال والزوّار على حد سواء، على اعتبار أن بعض المواطنين يرفضون الامتثال للأوامر ويجنحون إلى العنف اللفظي وأحيانا الجسدي.
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اعتداءات متكرّرة على أعوان الحراسة بالمستشفى الجامعي بعنابة
ب. حسينة
يشهد المستشفى الجامعي ابن رشد في عنابة، على غرار مستشفيات أخرى مناوشات وتوترات يومية بين أعوان الأمن والحراسة وذوي المرضى، كثيرا ما تتحوّل إلى شجارات لا تحمد عقباها، حيث يرفض بعض المواطنين من أهالي المرضى احترام قوانين المستشفى لاسيما فيما يتعلّق بمواعيد الزيارة .
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قالت إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد، إنها تشجب كل الاعتداءات التي تعرّض لها أعوان الأمن والحراسة أثناء تأدية مهامهم، حيث تعرّض أحد الأعوان مؤخرا لاعتداء جسدي ولفظي بعدما طلب من مواطن يرافق زوجته الحامل، ركن سيارته بعيدا عن مدخل المبنى وانتظار نقل زوجته عن طريق سيارة الإسعاف المجهزة لذلك الغرض. ويرى الحراس وأعوان الأمن أنّهم يدفعون ثمن سهرهم على تنفيذ القوانين التي فرضتها إدارة المستشفى ومنها منع إدخال سيارات المواطنين والتّحديد الصّارم لأوقات عيادة المرضى، ومنع إدخال المأكولات والأفرشة والأغطية. وقد دعت إدارة المستشفى المواطنين إلى احترام القوانين المنظّمة لسير عمل هذه المؤسسة الصحية التي تستقبل مرضى من كل ولايات الشرق الجزائري.
من جهة أخرى، يرى بعض المواطنين أنّ عمال الأمن والحراسة في المستشفى وفي مرافق صحية أخرى، يطبقون بدورهم القوانين حسب مزاجهم الشخصي، وحسب ما يُملى عليهم من وساطات ومحسوبيات، كما أنّ بعضهم لا يتوانى في قبول هدايا أو مكافآت من أهل بعض المرضى لتمكينهم من الزيارة خارج الأوقات المسموح بها. وبين الطرفين يبقى احترام القانون هو الحل لتجاوز هذه المشكلة التي تؤثر سلبا على أمن العمال والزوّار على حد سواء، على اعتبار أن بعض المواطنين يرفضون الامتثال للأوامر ويجنحون إلى العنف اللفظي وأحيانا الجسدي.