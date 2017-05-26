الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيزور الجزائر قريبا!

افادت الرئاسة الفرنسية ،الخميس، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيقوم "خلال الاسابيع القليلة المقبلة" بزيارة الى الجزائر، دون تحديد التاريخ.

و أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون الذي اجرى اتصالا هاتفيا ،الخميس، مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم بزيارة رسمية الى الجزائر خلال الاسابيع القليلة المقبلة مضيفة انه أكد خلال حديثه الهاتفي مع الرئيس بوتفليقة على "تمسكه وإرادته في اقامة علاقة صداقة و ثقة مع الجزائر الشريك الاستراتيجي لفرنسا".