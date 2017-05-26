افادت الرئاسة الفرنسية ،الخميس، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيقوم "خلال الاسابيع القليلة المقبلة" بزيارة الى الجزائر، دون تحديد التاريخ.
و أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون الذي اجرى اتصالا هاتفيا ،الخميس، مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم بزيارة رسمية الى الجزائر خلال الاسابيع القليلة المقبلة مضيفة انه أكد خلال حديثه الهاتفي مع الرئيس بوتفليقة على "تمسكه وإرادته في اقامة علاقة صداقة و ثقة مع الجزائر الشريك الاستراتيجي لفرنسا".
كما اشار المصدر ذاته الى ان الرئيسين قد تطرقا للملف الليبي و ملف الساحل الصحراوي مع التذكير بأهمية العلاقة الثنائية بين البلدين في مجال التعاون في مكافحة الارهاب.
للتذكير فان المرشح ماكرون كان خلال حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية قد قام بزيارة الى الجزائر و ذلك كما قال للتأكيد على اهمية الجزائر و تجديد التأكيد على قوة الروابط التي تجمع البلدين.
و أوضح في هذا الخصوص: "أن بلدينا يواجهان نفس التحديات اهمها التحديات الامنية مع التهديد الارهابي و عدم الاستقرار الاقليمي في الشرق الاوسط و المشرق و الساحل ثم التحديات الاقتصادية و الاجتماعية مع الحاجة الى اجراء اصلاحات من اجل ايجاد محركات تنمية اكثر عدلا وانصافا و اعادة التوازن لميزانينا التجاريين و بعدها التحديات البيئية بهدف مواجهة التغيرات المناخية و القيام معا بانتقال طاقوي ضروري للقرن الـ21"
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الرئاسة الفرنسية:
ماكرون سيزور الجزائر قريبا!
الشروق أونلاين/ واج
افادت الرئاسة الفرنسية ،الخميس، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيقوم "خلال الاسابيع القليلة المقبلة" بزيارة الى الجزائر، دون تحديد التاريخ.
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و أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون الذي اجرى اتصالا هاتفيا ،الخميس، مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم بزيارة رسمية الى الجزائر خلال الاسابيع القليلة المقبلة مضيفة انه أكد خلال حديثه الهاتفي مع الرئيس بوتفليقة على "تمسكه وإرادته في اقامة علاقة صداقة و ثقة مع الجزائر الشريك الاستراتيجي لفرنسا".
كما اشار المصدر ذاته الى ان الرئيسين قد تطرقا للملف الليبي و ملف الساحل الصحراوي مع التذكير بأهمية العلاقة الثنائية بين البلدين في مجال التعاون في مكافحة الارهاب.
للتذكير فان المرشح ماكرون كان خلال حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية قد قام بزيارة الى الجزائر و ذلك كما قال للتأكيد على اهمية الجزائر و تجديد التأكيد على قوة الروابط التي تجمع البلدين.
و أوضح في هذا الخصوص: "أن بلدينا يواجهان نفس التحديات اهمها التحديات الامنية مع التهديد الارهابي و عدم الاستقرار الاقليمي في الشرق الاوسط و المشرق و الساحل ثم التحديات الاقتصادية و الاجتماعية مع الحاجة الى اجراء اصلاحات من اجل ايجاد محركات تنمية اكثر عدلا وانصافا و اعادة التوازن لميزانينا التجاريين و بعدها التحديات البيئية بهدف مواجهة التغيرات المناخية و القيام معا بانتقال طاقوي ضروري للقرن الـ21"