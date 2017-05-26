علّق الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومؤسسات خيرية قطرية، على وضع السعودية والبحرين والإمارات ومصر له على قائمة الإرهاب، معتبراً أن "الباطل يعلو قليلاً ثم يتلاشى"، كما أورد موقع "هاف بوست عربي".
وقال القرضاوي في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر، الجمعة، أن الباطل كالرغوة المنتفخة؛ يعلو قليلاً ثم يتلاشى ولا يبقى إلا الماء الخالص.. "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".
وجاءت تغريدة القرضاوي بعد وقت قصير من إعلان الدول الأربع تصنيفه مع 58 فرداً و12 كياناً قالت إنها "مرتبطة بقطر" في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
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حسب تصنيف السعودية وحلفائها
هكذا علّق القرضاوي على وضعه في قائمة الإرهاب
الشروق أونلاين - وكالات
علّق الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومؤسسات خيرية قطرية، على وضع السعودية والبحرين والإمارات ومصر له على قائمة الإرهاب، معتبراً أن "الباطل يعلو قليلاً ثم يتلاشى"، كما أورد موقع "هاف بوست عربي".
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وقال القرضاوي في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر، الجمعة، أن الباطل كالرغوة المنتفخة؛ يعلو قليلاً ثم يتلاشى ولا يبقى إلا الماء الخالص.. "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".
وجاءت تغريدة القرضاوي بعد وقت قصير من إعلان الدول الأربع تصنيفه مع 58 فرداً و12 كياناً قالت إنها "مرتبطة بقطر" في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
تغريدة
استقبال وتكريم في السابق
أعلنت رابطة العالم الإسلامي، الجمعة، تعليق عضوية الشيخ يوسف القرضاوي في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لها.
وجاء ذلك في بيان للرابطة صدر عقب البيان المشترك الصادر عن السعودية والبحرين والإمارات ومصر؛ والذي جاء فيه الإعلان عدد من الأسماء في قائمة الإرهاب من بينهم القرضاوي.
وقال البيان: "بناء على التصنيف الصادر عن المملكة وشقيقاتها لقوائم الإرهاب فقد أنهت رابطة العالم الإسلامي عضوية يوسف القرضاوي في المجمع الفقهي الإسلامي".
وأعلنت الرابطة أيضاً عن "تأييدها للتصنيف الصادر، الخميس، عن السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقوائم الإرهاب المحظورة".
والمجمع الفقهي الإسلامي؛ هو هيئة علمية تحت إطار رابطة العالم الإسلامي أنشئت بقرار من المجلس التأسيسي عام 1977.
وكان القرضاوي قد زار السعودية في مارس الماضي 2017، والتقى المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ خلال حضوره مؤتمراً لرابطة العالم الإسلامي في مدينة مكة المكرمة.
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كما سبق وأن كرمت الإمارات الشيخ القرضاوي في عام 2000 كشخصية العام الإسلامي، ويظهر في مقطع فيديو يعود لذلك التاريخ حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وهو يقبل رأس الداعية المصري القرضاوي.