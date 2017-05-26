قالت مصادر أمنية عراقية، إن امرأة فجرت حزامها الناسف في سوق شرقي مدينة كربلاء، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 30 على الأقل وإصابة 35.
وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي وقع في بلدة المسيب إلى الجنوب من بغداد. ولم تحدد الوكالة هوية منفذة الهجوم.
وقال مصدر أمني، إن منفذة الهجوم أخفت القنبلة تحت ملابسها.
يأتي الهجوم بينما يوشك "داعش" على خسارة الموصل معقله الرئيسي في العراق لصالح القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة في هجوم بدأ في أكتوبر الماضي.
ويتعرض التنظيم المتشدد لضغوط أيضاً في سوريا ويتقهقر في مواجهة تحالف عربي-كردي مدعوم من الولايات المتحدة يهاجم الرقة معقله الرئيسي هناك.
وتشارك ميليشيات شيعية مدعومة من إيران في الحملة على "داعش" في العراق وتهاجمها في المنطقة الحدودية قرب سوريا.
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فجرت حزامها الناسف في سوق
انتحارية تقتل 30 شخصاً جنوبي العراق
رويترز - الشروق أونلاين
قالت مصادر أمنية عراقية، إن امرأة فجرت حزامها الناسف في سوق شرقي مدينة كربلاء، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 30 على الأقل وإصابة 35.
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وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي وقع في بلدة المسيب إلى الجنوب من بغداد. ولم تحدد الوكالة هوية منفذة الهجوم.
وقال مصدر أمني، إن منفذة الهجوم أخفت القنبلة تحت ملابسها.
يأتي الهجوم بينما يوشك "داعش" على خسارة الموصل معقله الرئيسي في العراق لصالح القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة في هجوم بدأ في أكتوبر الماضي.
ويتعرض التنظيم المتشدد لضغوط أيضاً في سوريا ويتقهقر في مواجهة تحالف عربي-كردي مدعوم من الولايات المتحدة يهاجم الرقة معقله الرئيسي هناك.
وتشارك ميليشيات شيعية مدعومة من إيران في الحملة على "داعش" في العراق وتهاجمها في المنطقة الحدودية قرب سوريا.