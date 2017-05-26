للتكفل بهم في ظروف جيدة فتح أكبر مركز لإيواء الرعايا الأفارقة بسطيف

أشرف والي سطيف ناصر معسكري، ، سهرة الأربعاء، على افتتاح مركز لإيواء الرعايا الأفارقة من جنسيات نيجيرية ومالية يقع بحي المعبودة بالمدخل الغربي لعاصمة الولاية ويعد من أكبر المراكز على مستوى ولايات الشرق الموجه لهؤلاء الرعايا الذين توافدوا في الآونة الأخيرة بشكل ملفت على عاصمة الهضاب العليا وأضحوا يشكلون انشغالا متزايدا للسلطات المحلية.

وحسب الممثل الولائي للهلال الأحمر الجزائري، فإن هذا المركز الذي يضم مختلف المرافق الضرورية يتسع لنحو 300 رعية إفريقية سيتم التكفل بهم من حيث الإطعام والمبيت، وكذا الرعاية الصحية، وهذا بالتنسيق مع العديد من الهيئات والمصالح المعنية، على غرار مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية الصحة ومصالح الأمن وبلدية سطيف التي عهدت إليها جميعا مهمة التكفل الأفضل بهؤلاء الرعايا.

وتأتي هذه المبادرة التي جاءت بإيعاز من المسؤول الأول للولاية في إطار الجهود الرامية للتكفل الأفضل بعشرات الرعايا الأفارقة الذين تعج بهم المنطقة ويعرفون توافدا ملحوظا عليها خاصة خلال هذه الفترة التي تزامنت مع الشهر الفضيل، الأمر الذي تطلب إيلاءهم العناية اللازمة طبقا لتوجيهات الجهات المركزية.

وأوضح فرع الهلال الأحمر، أن ما يفوق 600 رعية من جنسيات مالية ونيجيرية متواجدة حاليا بإقليم ولاية سطيف وتنتشر بصفة خاصة على مستوى عاصمة الولاية ومدن العلمة وعين ولمان وحمام السخنة، وأن معظمها يمتهن حرفة التسول ويعيش ظروفا صعبة.