اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر، الجمعة، أن شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي أمام مجلس الشيوخ "إثبات كامل" لروايته، بعد أن قال هذا الأخير أن الرئيس ليس موضع تحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات العام الماضي.
وكانت التغريدة التي أرسلت في الصباح الباكر، التعليق الأول لترامب على مثول كومي أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، الخميس، حيث أكد أن التحقيق لا يشمل ترامب.
وكتب ترامب: "رغم العديد من التصريحات المزيفة والأكاذيب.. إثبات كامل (للرواية) وكومي يقوم بالتسريبات".
تغريدة
وكان كومي أقر خلال شهادته بأنه طلب من أحد أصدقائه تسريب مذكرات تتضمن تفاصيل لقاءاته مع ترامب لأحد الصحافيين. وتابع كومي: "اعتقد أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعيين مدع خاص".
وتحقق ذلك بالفعل، إذ بات مدع خاص يشرف على التحقيق حول التدخل الروسي.
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ترامب: شهادة كومي إثبات لروايتي حول قضية التدخل الروسي
وكالات - الشروق أونلاين
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر، الجمعة، أن شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي أمام مجلس الشيوخ "إثبات كامل" لروايته، بعد أن قال هذا الأخير أن الرئيس ليس موضع تحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات العام الماضي.
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وكانت التغريدة التي أرسلت في الصباح الباكر، التعليق الأول لترامب على مثول كومي أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، الخميس، حيث أكد أن التحقيق لا يشمل ترامب.
وكتب ترامب: "رغم العديد من التصريحات المزيفة والأكاذيب.. إثبات كامل (للرواية) وكومي يقوم بالتسريبات".
تغريدة
وكان كومي أقر خلال شهادته بأنه طلب من أحد أصدقائه تسريب مذكرات تتضمن تفاصيل لقاءاته مع ترامب لأحد الصحافيين. وتابع كومي: "اعتقد أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعيين مدع خاص".
وتحقق ذلك بالفعل، إذ بات مدع خاص يشرف على التحقيق حول التدخل الروسي.