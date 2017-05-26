صنعت النابغة أماني بوشليق،11 سنة، المتمدرسة بابتدائية جعفري عبد الله باقنة ببلدية بني زيد في ولاية المرتبة الأولى وطنيا بحصولها على معدل 10 من عشرة، واعتبرت أماني التلميذة الذكية بدون منازع.
هذا الانجاز بمثابة رد سريع للذين أقصوا مدرستها من المسابقة الفكرية والثقافية بالقل بمناسبة ذكرى يوم العلم، أين لجأ المشرفون على منح الجائزة لمدرسة اخرى عن طريق قرعة مبهمة اعتمدت على الاحتمال والصدفة، وأكدت أماني - كما قالت ببراءتها - للمشرفين على المسابقة الفكرية أن مدرستها هي الأجدر بنيل الجائزة، وتتمنى أماني دراسة الطب، كيف لا وهي التلميذة التي يحن قلبها كلما شاهدت مريضا، أماني برغم صغر سنها، تبدو متزنة الشخصية، متحجبة ومواظبة على حفظ القران الكريم، وهي من رواد مسجد الفتح ومن المتفوقين في حفظ كتاب الله، ومقيمة لصلاة التراويح بالمسجد يوميا رفقة عائلتها، حازت على عدة جوائز بالمسجد خلال المسابقات التي تنظمها الجمعية.
وتنتمي أماني إلى عائلة مثقفة، وساعدتها كثيرا والدتها السيدة ليزيدي التي تعمل أستاذة، واعتبرت هذا الإنجاز كبيرا والفضل يعود للأساتذة على حد السواء منهم مسعود جغرود وتوفيق بوخدشة ونسيمة لقوي وكل الفريق التربوي لمدرستها وللوالدين الكريمين، هي من مواليد 10 أفريل 2006 بالقل، تحفظ من القران الكريم 4 أحزاب وتتمنى حفظه كله عن ظهر قلب، هدفها المستقبلي التخصص في مجال الطب وهي الرغبة التي تراودها منذ صباها ولا زالت تسعى لتحقيق مبتغى والديها اللذين يسعيان لتحقيق حلمهما وهو تكوين أبنائهما وفق تخصصات مختلفة، وقد أكد الوالد أن البيت يتوفر على كل الوسائل، بالإضافة إلى التوجيهات المقدمة من طرفهما، وهي الأمور التي ساهمت كلها في تحقيق هذه النتيجة، كما أن لأماني تميز في كل المواد، قلبها أبيض تحب الخير لكل الناس، كما كانت والدتها أسعد الناس، وعن النتيجة التي تحصلت عليها ابنتها كانت بالنسبة لها متوقعة، كيف لا وهي التي كانت كل يوم قريبة منها في مراجعة دروسها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1فتح أكبر مركز لإيواء الرعايا الأفارقة بسطيف
2اطمئنوا.. كل مراكز إجراء البكالوريا بالجنوب مكيفة
3رعية مالي يسلب جزائريا 550 مليون بداعي مضاعفة المبلغ
4توقيف 4 أشخاص وحجز كميات من "الزطلة"
550 وحدة صناعية ترمي نفاياتها في بحيرة الرغاية
Français English
الرأي
سليم قلالة
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
معلومي ياسين
الخضر "مسؤولية اللاعبين"
عبد الناصر
إلا... إسرائيل!
محمد الهادي الحسني
تحيّتان و (.....)
عمار يزلي
فتنة الدجال قبل الآجال
جمال لعلامي
"التشيبا" تحت الحصار!
رشيد ولد بوسيافة
إلاّ المقاومة يا جبير!
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
الفيديو
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
"أماني" من سكيكدة تفتك المرتبة الأولى في شهادة التعليم الإبتدائي
"حلمي ممارسة الطب لمداواة المرضى"
عصام بن منية
صنعت النابغة أماني بوشليق،11 سنة، المتمدرسة بابتدائية جعفري عبد الله باقنة ببلدية بني زيد في ولاية المرتبة الأولى وطنيا بحصولها على معدل 10 من عشرة، واعتبرت أماني التلميذة الذكية بدون منازع.
تغطيات ذات صلة
توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 487 قرص مهلوس بالعاصمة
"حلمي ممارسة الطب لمداواة المرضى"
توقيف 4 أشخاص وحجز كميات من "الزطلة"
اعتداءات متكرّرة على أعوان الحراسة بالمستشفى الجامعي بعنابة
استئناف أشغال مشروع تمديد خط الترامواي بقسنطينة
هذا الانجاز بمثابة رد سريع للذين أقصوا مدرستها من المسابقة الفكرية والثقافية بالقل بمناسبة ذكرى يوم العلم، أين لجأ المشرفون على منح الجائزة لمدرسة اخرى عن طريق قرعة مبهمة اعتمدت على الاحتمال والصدفة، وأكدت أماني - كما قالت ببراءتها - للمشرفين على المسابقة الفكرية أن مدرستها هي الأجدر بنيل الجائزة، وتتمنى أماني دراسة الطب، كيف لا وهي التلميذة التي يحن قلبها كلما شاهدت مريضا، أماني برغم صغر سنها، تبدو متزنة الشخصية، متحجبة ومواظبة على حفظ القران الكريم، وهي من رواد مسجد الفتح ومن المتفوقين في حفظ كتاب الله، ومقيمة لصلاة التراويح بالمسجد يوميا رفقة عائلتها، حازت على عدة جوائز بالمسجد خلال المسابقات التي تنظمها الجمعية.
وتنتمي أماني إلى عائلة مثقفة، وساعدتها كثيرا والدتها السيدة ليزيدي التي تعمل أستاذة، واعتبرت هذا الإنجاز كبيرا والفضل يعود للأساتذة على حد السواء منهم مسعود جغرود وتوفيق بوخدشة ونسيمة لقوي وكل الفريق التربوي لمدرستها وللوالدين الكريمين، هي من مواليد 10 أفريل 2006 بالقل، تحفظ من القران الكريم 4 أحزاب وتتمنى حفظه كله عن ظهر قلب، هدفها المستقبلي التخصص في مجال الطب وهي الرغبة التي تراودها منذ صباها ولا زالت تسعى لتحقيق مبتغى والديها اللذين يسعيان لتحقيق حلمهما وهو تكوين أبنائهما وفق تخصصات مختلفة، وقد أكد الوالد أن البيت يتوفر على كل الوسائل، بالإضافة إلى التوجيهات المقدمة من طرفهما، وهي الأمور التي ساهمت كلها في تحقيق هذه النتيجة، كما أن لأماني تميز في كل المواد، قلبها أبيض تحب الخير لكل الناس، كما كانت والدتها أسعد الناس، وعن النتيجة التي تحصلت عليها ابنتها كانت بالنسبة لها متوقعة، كيف لا وهي التي كانت كل يوم قريبة منها في مراجعة دروسها.