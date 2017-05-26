من بينهم عامل بإحدى الصيدليات توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 487 قرص مهلوس بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، حيازة وترويج المؤثرات العقلية بكل أنواعها، حيث تم توقيف (03) أشخاص مشتبه فيهم من بينهم صيدلي، مع حجز (487) قرص مهلوس، مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، و(87) قسيمة دواء خاصة بعلب دواء للمؤثرات العقلية.

وأوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن التحريات بدأت عند ورود معلومة لفرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن مقاطعة بئر مراد رايس، مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء الشعبية، ما استدعى تحرك ذات الفرقة والترصد للمشتبه فيهما، تم ضبط بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 56 ألف دينار، بتفتيش المركبة عثرت عناصر الشرطة على 46 قرصا مهلوسا.